Der Wiedehopf vom Spitzerberg

12.05.2017, 21:10 Uhr

Einsatz für den streng geschützten Vogel im Natura 2000-Gebiet

Wiedehopf-Nistkästen

PRELLENKIRCHEN. "Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut den Blumentopf" ist vielen noch ein Begriff - aus dem sehr bekannten Volkslied "Die Vogelhochzeit". Der Wiedehopf ist einer der auffälligsten Vertreter unserer heimischen Vogelfauna, er steht in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf der Roten Artenschutzliste.Seit dem vergangenen Jahr läuft eine Aktion der Nationalpark Junior Ranger, den prächtigen Vogel mit speziellen Nistkästen zu unterstützen. Kürzlich fanden sich die Jugendlichen gemeinsam mit Rangerin Barbara Hildebrandt und dem Gebietsbetreuer Thorsten Englisch in Prellenkirchen ein, um auch heuer wieder neue Nistkästen aufzuhängen. Die Jugendlichen bemalten die Nistkästen in Tarnfarbe, anschließend wurden diese an den besten Plätzen aufgehängt.