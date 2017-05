Ein Danke für 1.092 Einsätze

11.05.2017, 22:58 Uhr

Beim Abschnittsfeuerwehrtag wurden Leistungen der Mitglieder gewürdigt

4.566 Feuerwehr-Mitglieder

DEUTSCH-HASLAU. Anlässlich des 4. Mai, dem Tag des Heiligen Florian und Schutzpatron der Feuerwehren, wurde in Deutsch-Haslau am Tag danach, am 5. Mai, der große Abschnittsfeuerwehrtag abgehalten."Einen besonderen Dank möchte ich den 4.566 freiwilligen Feuerwehrmitgliedern im Bezirk Bruck aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen im Kampf gegen das Feuer, bei Unfällen, Unwettern, Bergungen und vielen weiteren Ereignissen, unter ständiger Bereitschaft, Hilfe leisten und damit oftmals ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen", so VP-Bundesrat Bgm. Gerhard Schödinger. Im Bezirk Bruck an der Leitha waren allein im Vorjahr die Mitglieder der Feuerwehren stolze 1.092 Mal im Einsatz.

Dienst an der Bevölkerung

Unter den insgesamt 4.566 Mitgliedern befinden sich mittlerweile bereits 390 Frauen sowie 349 Jugendmitglieder. "Mitglied zu sein heißt auch, neben dem Job Fahrzeuge zu warten, Schulungen zu besuchen, bei Wettbewerben teilzunehmen, Veranstaltungen zu organisieren und vieles weiteres mehr. Damit investieren die Mitglieder ihre kostbare Freizeit für die Gemeinschaft. Darum möchte ich auch einen besonderen Dank an die Familien richten", so Schödinger, der abschließend von Brucks Bezirkshauptmann Peter Suchanek und Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Fink für seine Unterstützung der Feuerwehren noch selbst ausgezeichnet wurde.