09.05.2017, 17:09 Uhr

Ein gelungener Auftakt der Kurkonzerte 2017 der Stadtkapelle Hainburg-Wolfsthal beim Thermen Cafe in Bad Deutsch Altenburg

Bis mittags wurde noch gezittert ob das Wetter *hält* - doch der Wettergott hatte ein Einsehen mit den Musikanten und uns begeisterten Besuchern des 1. Kurkonzertes des heurigen Jahres und schickte uns sogar ein wenig von seiner Sonne - aber nicht zuviel, damit die Musikanten nicht zu sehr ins Schwitzen kommen mussten ;-)

Die bereitgestellten Plätze waren schon zu Beginn *erobert* und so mussten noch weitere Bänke bzw. Tische aufgestellt werden.Die Stadtkapelle Hainburg-Wolfsthal riss wie schon in den Vorjahren alle mit und ein paar Kinder schwangen gleich das Tanzbein was das Publikum gleich entzückte.Die Musikanten wurden mit wahrhaft enthusiastischem Beifall des Publikums belohnt und so mancher freut sich schon auf ein Wiedersehn beim nächsten Kurkonzert das bereits am 14.5. vor dem Thermen Cafe stattfindet.Resume: wer nicht dort war, hat echt was versäumt ....