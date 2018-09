Fahndung der Einsatzgruppe "PUMA" im Bezirk Bruck

19.09.2018, 16:03 Uhr

Erfolgreicher Einsatz

Durch den gezielten Einsatz konnte gegen 20.15 Uhr ein slowakischer Pkw-Lenker im Gemeindegebiet von Wolfsthal angehalten werden. Der slowakische Staatsbürger wurde auf Grund eines aufrechten Einreise- und Aufenthaltsverbotes verwaltungsrechtlich beanstandet und die gesicherte Ausreise in die Slowakei überwacht.Bei Kontrollen auf der A4, im Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha, konnte gegen 22.30 Uhr, eine Person mit Aufenthaltsermittlung für Gericht angehalten werden.Durch den raschen Einsatz eines mobilen Streifenfahrzeuges der Einsatzgruppe "PUMA" und Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat konnte gegen 1.00 Uhr, ein gefahndeter Pkw mit ungarischer Zulassung auf der A4, im Gemeindegebiet von Parndorf angehalten werden. Die Insassen, ein 25-Jähriger ungarischer Staatsbürger und ein 40-Jähriger slowakischer Staatsbürger, dürften mit einem Einbruchsdiebstahl in Rannersdorf bei Schwechat in Zusammenhang stehen und wurden vorläufig festgenommen. Im Pkw konnten mutmaßlich gestohlene Autobatterien sichergestellt werden."Es freut mich, dass sich die Einheit ‚PUMA‘ bereits bei ihren ersten Einsätzen bewehrt. Ich gratuliere den Polizistinnen und Polizisten zu ihrem Erfolg“, so Innenminister Herbert Kickl.