Felgendiebe im Bezirk unterwegs

11.05.2017, 16:24 Uhr

Kfz-Diebstahlszahlen sinken, jetzt werden lediglich Einzelteile gestohlen

Tag der Arbeit

BEZIRK. Pünktlich zur Sommersaison mehren sich Felgen- und Reifendiebstähle, nicht nur bei privaten Autobesitzern. Auch Autohäuser können mittlerweile ein Lied davon singen.Just in der Nacht zum Tag der Arbeit stiegen polizeilichen Erhebungen zufolge mindestens zwei bislang unbekannte Männer auf einen Autoplatz im Brucker Industriegelände West ein. Nachdem die Täter die Überwachungskameras aus der Verankerung gerissen hatten stahlen sie drei Garnituren Felgen plus Reifen und montierten von einem Kfz noch Felgen mit Ganzjahresreifen ab, ehe sie auf Nimmerwiedersehen im Dunkel der Nacht verschwanden.

Schaden ohne Ende

Am Abend des 22. März wurde in die Werkstatt des Reifendoktors in Bruck eingebrochen. Inhaber Mustafa Ekici: "Sie sind hinten über den Zaun, anschließend in die Werkstatt, um dort den FI-Schalter wegen der Videoüberwachung abzudrehen, dieses Video ist noch vorhanden. 28 Komplettgarnituren an Depot-, sprich Kundenreifen, wurden gestohlen. Und das kurz vor der Sommerreifensaison. Ein Albtraum." Dieser Einbruch hatte für Ekici aber noch weitreichendere Folgen: "Wie sich dann herausstellte, machte die Versicherung Probleme, denn die wollte bloß den Zeitwert der Felgen und Reifen bezahlen."