Feuerwehrfest der FF Pachfurth - 15.6.-17.6.2017

Werte Leser,auch heuer veranstaltet die FF Pachfurth ihr traditionelles Feuerwehrfest zu Fronleichnam (15.6.- 17.6.)Wir starten am Donnerstag nach der Fronleichnamsprozession (ab 11.00 Uhr).Unsere Küche verwöhnt Sie am Donnerstag mit Schnitzel & Salat, Wildragout, Grillwurst, Pommes und Bauernsalat mit Raser-Schafskäse.Freitag gibt es statt Schnitzel einen Salat mit gebackenen Hühnerstreifen und am Samstag schließlich werden alle bereits genannten Speisen serviert !

Musikalisch haben wir am Donnerstag den MV Rohrau mit einem Dämmerschoppen zu Gast, freitags besuchen uns Horst & Janosch und Samstag werden " Die Seewinkler" für Stimmung sorgen !Freitag um 18 Uhr findet die Fahrzeugsegnung unseres HLF1-W statt.Unsere Weinbar mit Weinen aus der Region ist täglich geöffnet und ab 21 Uhr startet der Barbetrieb. Bier vom Fass (Storchenbräu) in verschiedenen Sorten wartet auf Sie.Für unsere jungen Gäste gibts wieder eine Gratis Hüpfburg!Alle Details entnehmen Sie bitte unserem Festplakat.Wir freuen uns über Ihren Besuch - Ihre FF Pachfurth