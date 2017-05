Gewinnspiel: Ein Vortrag – pure Motivation – Genau jetzt

Am 2. Juni findet im Stadttheater in Bruck an der Leitha eine noch nie dagewesene Veranstaltung statt.

Genau jetzt – Dipl- Päd. Sonja Flandorfer lädt ein: Mit einem unterhaltsamen Abend zu einem glücklicheren und erfolgreicheren Leben.Dieser Abend ist Motivation pur. Die ehemalige Assistentin des Telekom Bosses Alejandro Plater gründete 2017 Keep on Goaling und zeigt auf ganz neue Art und Weise, wie man seine Denkmuster ändert. Wovon träumen Sie? Gibt es etwas, das Sie extrem gerne einmal machen würden in Ihrem Leben? An diesem einmaligen Freitag Abend im Schloß Katzelsdorf erfahren Sie, wie Sie sich diesen Traum erfüllen.

Selbstbewusstsein

Die Vortragende

Nie zu alt

Hier mitspielen und gewinnen

Einer der Schlüssel zum Erfolg ist Selbstbewusstsein. Wie Sie mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit erlangen, lernen Sie durch ganz konkrete Tipps. Weiters wird die Vortragende erklären, warum Talent nicht wichtig ist. Sie bringt Beispiele aus der aktuellen Musikszene und aus dem Sport. Sie wird sogar über das Gegenteil sprechen, dass Talent sogar etwas Hinderliches am Weg zum Erfolg sein kann.Wissen Sie eigentlich was Energievampire sind und wie Sie mit diesen umgehen? Auch diese Frage wird witzig, aber mit sehr viel ernstem Hintergrund geklärt.Sonja Flandorfer hat mit ihren 41 Jahren schon viele Jobs hinter sich. Mit 19 Jahren begann sie bei der Firma Billa und wurde zur Filialstellenleiterin ausgebildet. Im Alter von 22 Jahren begann sie mit der pädagogischen Akademie und wurde Hauptschullehrerin. Nach ein paar Jahren im Schulwesen sattelte sie um auf Sekretärin bis sie schließlich 2015 Assistentin des aktuellen Telekom Bosses wurde. Ein unruhiger Geist? Oder einfach nur auf der Suche nach ihrem Traumjob? Sie hat viel gesehen und viel gelernt und hat einige ihrer beruflichen, aber auch privaten Erfahrungen in „Genau Jetzt!“ eingearbeitet.Durch eindrucksvolle Beispiele werden Sie merken, dass Sie nie zu alt sind um sich Ihre Träume zu erfüllen. Es geht nicht darum wie alt man ist, sondern um die richtige Motivation. Und diese bekommen Sie am Freitag, den 2. Juni um 19:30 Uhr im Stadttheater in Bruck an der Leitha. Tickets kaufen Sie online unter www.keep-on-goaling.at oder bei jeder oeticket Vorverkaufstelle. Lassen Sie sich diesen inspirierenden und unterhaltsamen Abend nicht entgehen!Die Bezirksblätter verlosen 2x2 Karten für den Vortrag von Dipl- Päd. Sonja Flansdorfer am 2. Juni um 19:30 Uhr im Stadttheater in Bruck an der Leitha (Teilnahmeschluss: 12. Mai 2017)