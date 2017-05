“Haltet unsere schöne Stadt sauber“

05.05.2017, 11:57 Uhr

Wenn man aufmerksam durch unsere Mittelalterstadt

geht, dann sieht man mancherorts Stellen an denen es die Bürger nicht so genau nehmen mit ihrerAuch diewollen scheinbar vonnichts wissen!So gesehen am öffentlichenwo sich derrundherum verstreut findet.

Fleißige Zündler und Vandalen am Werk

allerdings erfuhr ich, daß es ohnehin keinen Sinn machen würde einen auf zu stellen, da der Müll sowieso daneben landet...stimmt auch.In der Gemeinde ist diesesbekannt.VonUm diezu testen wurde gleich angezündelt. Die Handschuhe bestanden diesenTest allerdings nicht!wurde auch auf seine Beständigkeit geprüft und kurzerhand mitund zu Boden geschleudert. Wer kommt hier für denauf?Um diehier für diese aktuell brisanten und auch folgenschweren Handlungen zusollten sie Vorort einmal den Platz eigenhändig bereinigen. Eine Idee wäre, daß sie gemeinsam einmal monatlich, wenn sie den Platz weiterhin benutzen wollen, vom Unrat befreien.Einewäre eine mögliche Neugestaltung des zur Zeit eherDas wäre sicher für diesehransprechend und gleichzeitig hoffentlich einnoch mehr darauf zu