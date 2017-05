Immobiliensuche leicht gemacht – RE/MAX-App ab sofort verfügbar

05.05.2017, 10:00 Uhr

• einfach und detaillierte Immobiliensuche• aktiver Suchwunsch mit automatischer Benachrichtigung• beliebte Merkliste für Immobilien in der engeren Auswahl• zeitsparende "Gefällt-mir-nicht-Liste"• perfekte Präsentation von Immobilien u.a. mit Hilfe von Virtual Reality• Immobilien auf eine neue Art und Weise in 360° betrachten• Merkliste für favorisierte Objekte• rasche Kontaktanfragen an den Immobilienmakler via Formular, Telefon oder E-Mail• Immobilienbüro-Suche in der Nähe• schnelle und einfache Kontaktmöglichkeit in ganz Österreich für Immobilien-Verkäufer für ein kostenloses Beratungsgespräch mit einem Immobilien-Experten in der NäheBruck an der Leitha, Hauptplatz 1802162/62250