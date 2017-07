Mobil bis ins hohe Alter

18.07.2017, 16:56 Uhr

Mobilität bedeutet Lebensqualität - speziell im fortgeschrittenen Alter, dabei hilft Monika Bauer aus Hainburg.

Selbstbestimmtes Leben

HAINBURG/D. Mobilität, Stabilität, Kraft und Koordination sowie Ausdauer sind die Voraussetzungen um selbst den Haushalt führen, einkaufen gehen oder ganz einfach soziale Kontakte pflegen zu können. Die Hainburgerin Monika Bauer hilft seit März diesen Jahres als mobile Trainerin Senioren, ihre Alltagsfitness zu erhalten oder wieder zu erlangen."Es ist wichtig, solange wie möglich ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können", erläutert Bauer, die ihre Ausbildung bei der Wiener "Flexyfit Academy" absolviert hat. "Um dieses Vorhaben zu erreichen, ist regelmäßiges Training notwendig, bei dem ich gerne helfen möchte. Als mobile Trainerin bin ich nun unterwegs, denn mit Bewegung und Gehirnjogging kann man viel erreichen", so Bauer.

Einsamkeit durch Kraftverlust

Durch mangelnde Beweglichkeit werden Menschen immer einsamer, "der Verlust an Kraft und koordinativen Fähigkeiten macht unsicher und somit gehen viele Leute nicht mehr gerne weg. Dadurch schließt sich der Kreis, denn weniger Bewegung bedeutet weniger Aufbau. Weniger Aufbau bedeutet mehr Abbau von Muskel- und Knochenmasse. Dies wiederum fördert die Sturzanfälligkeit", so die Expertin, die bereits an ihrer neuen Idee schmiedet: "Bis jetzt gebe ich Einzeltrainings. Ich würde aber gerne in Gemeinden kleine Gruppentrainings geben, um auch die sozialen Kontakte zu fördern. Die Idee ist, dass sich die Menschen besonders in kleineren Ortschaften treffen, trainieren und in Kontakt mit anderen bleiben. Ich bin überzeugt, dass es viele gibt, die einsam sind."