Neue Pläne für Petroneller Au

01.05.2018, 22:31 Uhr

Der wissenschaftliche Beirat des Nationalparks tagte bei einem Lokalaugenschein in den Petroneller Auen.

Naturnaher Auwald

PETRONELL-C. Im Jahr 2016 wurden 260 Hektar der Petroneller Au in den Nationalpark Donau-Auen eingegliedert, inzwischen wurden erste Renaturierungsmaßnahmen gestartet.Ein Mehr an naturnahem Auwald ist das Ziel. Am 11. April besuchte das wissenschaftliche Fachgremium des Nationalparks gemeinsam mit den Grundeigentümern Carl und Max Abensperg-Traun das Gebiet. In einem von EU und dem Land NÖ geförderten Programm "Ländliche Entwicklung" werden Maßnahmen gesetzt, um die natürliche Entwicklung der Flächen zu unterstützen. Wurde früher intensive Forstwirtschaft betrieben, setzt man heute auf ein kleinräumiges Mosaik mit Verjüngungsförderung heimischer Baum- und Straucharten.

Historische Karten

Der Nationalpark hat dazu eine Methode entwickelt, die auf Informationen aus historischen Vegetations- und Standortkarten basiert sowie mit Hilfe eines aktuellen Höhenmodells den betroffenen Flächen angepasst wurde. "Darüber hinaus konnte bei den Planungen durch das große Fachwissen von Carl Abensperg-Traun auf einen sehr wertvollen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden", so die Nationalpark-Leitung.Im Wissenschaftlichen Beirat sind Experten aus Zoologie, Botanik, Limnologie, Land- & Forstwirtschaft, Landschaftsplanung sowie Wasserwirtschaft vertreten.