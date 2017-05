Österreichs östlichste Kfz-Werkstatt in Berg

08.05.2017, 14:13 Uhr

Alex Wiesenberg eröffnet in Berg seine Kfz-Werkstätte, ganz zum Trotz der slowakischen Mitbewerber.

Zwölf Monate Eigenarbeit

BERG. Am vergangenen Dienstag eröffnete Österreichs östlichste Kfz-Werkstatt im Pelzgarten Berg. Jungunternehmer Alex Wiesenberg erfüllt sich damit einen langgehegten Wunsch.Innerhalb von zwölf Monaten schuf Wiesenberg im Wesentlichen in Eigenregie seinen 300 m² großen Neubau für seine Werkstätte in Berg. Wiesenberg "legt besonderen Wert auf eine saubere und hell gestaltete Werkstatt und empfängt Kunden in einem modernen Büro. Auf kleinere Reparaturen kann man bei einer Tasse Kaffee auf einem gemütlichen Sofa warten."

Alles aus einer Hand

Keine Angst vor Konkurrenz

Wiesenberg ist gerüstet für Pkw, aber auch für größere Kaliber wie Wohnmobile und Transporter. Die Werkstatt bietet vom Diagnosegerät über Bremsprüfstand und Vierpunkthebebühne auch §57a-Überprüfungen an, wie der Jungunternehmer berichtet. "Ich stehe für technisches Know-how, Ehrlichkeit & Zuverlässigkeit, faire Preise und ein breites Angebotsspektrum. Ob Reparaturen von Motoren, Getrieben, Elektronik, Bremsen, Fahrwerk, Auspuff, Turbolader bis zum Einbau von Radio, Freisprecheinrichtungen, Anhängerkupplungen und Parksensoren, letztlich auch günstige Leihwagen", berichtet Wiesenberg.Wiesenberg sieht sich trotz der Grenzregion im klaren Vorteil: "Ich spreche deutsch, slowakisch, tschechisch und englisch. Und die Kunden werden feststellen, dass Qualitätsarbeit in einem österreichischen Meisterbetrieb nicht teurer ist als bei unseren Nachbarn in angrenzenden Ländern."