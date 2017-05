ORF Dreharbeiten am Flugplatz Spitzerberg

06.05.2017, 08:42 Uhr

Der ORF hat sich zum Dreh für das Thema "Selber Fliegen" angemeldet.ORF Redakteur Marvin Wolf stellt sich regelmäßig in der Sendung heute konkret unter der Rubrik Abenteuer Test verschiedenen Abenteuern. Diese werden danach nach Fun Faktor, Preis/Leistung und dem Abenteuerwert beurteilt.

Bei einem Schnupperflug "Selber Fliegen" wird den Flugbegeisterten die Möglichkeit geboten, SELBST ein Flugzeug unter Aufsicht eines Fluglehrers zu steuern!Alle Beteiligten hatten großen Spaß und Marvin Wolf stellte sich sehr geschickt an und flog teilweise - unter Aufsicht - ganz ohne Unterstützung durch den Fluglehrer und Obmann der Carnuntum Pilots Gerald Toth!Ausgestrahlt wurde der Beitrag am Freitag dem 05. Mai in der Sendung heute konkret.Zu sehen unter: