Routine ist nicht Sicherheit

09.05.2017, 23:34 Uhr

Sind Routiniers ab einem gewissen Alter wirklich die besseren Autofahrer? Wir haben den Test gemacht.

BEZIRK. Die Führerscheinprüfung liegt bereits viele Jahre zurück, nach den ersten 100.000 zurückgelegten Kilometern zählt man sich zu den routinierten Kfz-Lenkern, manche sogar viel früher, und noch besser wenn man diese unfallfrei hinter sich gebracht hat. Doch ist es wirklich so? Die Bezirksblätter haben sich im zweiten Teil der großen "Steig ein!"-Serie routinierte Autofahrer bei einer Probefahrt mit einem Fahrlehrer angesehen.

40.000 Kilometer im Jahr

Routine kann trügen

Sehen und Hören

Akustikermeisterin Marianne Bastel, die ihren Führerschein vor rund 40 Jahren gemacht hat, erzählt: "Meine Fahrroutine habe ich mir durch meinen Beruf erworben. In den ersten Jahren als Großhandelskauffrau bin ich kreuz und quer durch Österreich gefahren, um Kunden oder Lieferanten zu besuchen, und so hatte ich im Jahr oft eine Fahrleistung von rund 40.000 Kilometern. Ich bin sicher schon mehrmals um den Erdball gefahren." Den Führerschein erwarb sie in der Brucker Fahrschule Köpplinger. Inhaber Klaus Köpplinger macht für uns die Probe aufs Exempel und setzt sich mit "Fahrschülerin" Marianne Bastel nach vierzig Jahren wieder ins Auto."Unbestritten ist, dass mit zunehmender Routine sich nicht nur eine gewisse Schlampigkeit einschleicht, sondern auch der technische Fortschritt Probleme bereiten kann. Vor 40 Jahren hatten die Autos nicht annähernd diese Assistenzsysteme, die sie heute anbieten. Ich kann mir auch eine Art von Verkehrstauglichkeits-Überprüfung ab einem gewissen Alter, vielleicht 75, vorstellen", regt Köpplinger zum Nachdenken über ein Tabuthema an.Bei allen technischen Raffinessen, die das eigene Auto bietet, weiß Bastel aber auch, dass "sehen und hören im Verkehr lebenswichtig ist", wie sie sagt. "Es gibt für jedes Lichtverhältnis passende Brillengläser, ob Nebel, Sonnenschein oder Regen. Ich bin selbst Brillenträgerin. Immer scharf zu sehen ist nicht nur für meine Sicherheit von höchster Bedeutung, sondern auch für die Lebensqualität. Das gleiche gilt beim Hörvermögen." Marianne Bastel hat die "Fahrprüfung" mit Köpplinger übrigens mit Bravour bestanden!Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) passieren 97 Prozent aller Unfälle durch menschliches Versagen, u.a. ausgelöst durch Fehlsichtigkeit oder Krankheiten. Optik Bastel in Bruck bietet Kfz-Lenkern spezielle Sehtests an. Empfohlen wird ein jährlicher Check.