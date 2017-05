04.05.2017, 12:53 Uhr

"Vorsicht ist besser als Nachsicht": Polizei Bruck und Bezirksblätter laden zur Präventionsveranstaltung.

BRUCK. Sicherheit geht uns alle an! Der aktuellen Kriminal-Bezirksstatistik zufolge verlagern Einbrecher ihr "Betätigungsfeld" immer mehr auf Gewerbebetriebe, die Zahlen bei Eigentumsdelikten gegen Private sind rückläufig. Über die eigene Sicherheit und die Möglichkeiten zum Schutz des Eigentums Bescheid zu wissen minimiert erstens das Risiko, Opfer von Dieben oder Einbrechern zu werden und zweitens, im Fall des Falles, den Schaden im Vorhinein schon so weit wie möglich zu begrenzen.

Präventionsveranstaltung

Tipps & Tricks

Anmeldung erforderlich

Gemeinsam mit dem Bezirkspolizeikommando Bruck veranstalten die Bezirksblätter am 18. Mai von 19 bis circa 21 Uhr einen kostenlosen Informationsabend zu den Themen "Sicherheit in den besten Jahren" und "Eigentumsschutz". Im Zuge der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, individuelle Fragen mit den Kriminalbeamten des Bezirkspolizeikommandos zu erörtern. Es geht dabei um zwei wesentliche Themenbereiche wie dem allgemeinen Schutz des Eigentums und ganz besonders zielgruppenorientiert für die ältere Generation.Wer aber Tricks und Methoden der Täter kennt läuft weniger Gefahr, selbst zum Opfer zu werden. Aus diesem Grund informieren Kriminalbeamte über mögliche Gefahren. Es werden auch Themen wie "Wie verhalte ich mich bei einem Diebstahl oder Einbruch richtig?" oder "Was kann ich tun, um mich davor zu schützen?" u.v.m. angesprochen. Und auch Tipps, wo und wie man sein Eigentum am besten verwahrt - und es gibt Möglichkeiten, an die würde man im entferntesten nicht denken. Ort der Veranstaltung ist das Sportareal Leithana, Geschäftsführer Martin Liptak stellt den Seminarraum im ersten Stock zur Verfügung: "Es freut mich, für diese wichtige Veranstaltung Gastgeber sein zu können. Sicherheit ist ein Thema, das uns alle angeht!"Da die Teilnehmerzahl zur Veranstaltung begrenzt ist ersuchen wir um Anmeldung. Kriminalpolizeiliche Präventionsveranstaltung zum Thema "Sicher in den besten Jahren" und "Eigentumsschutz":18. Mai, 19 bis ca. 21 Uhr.Leithana, Seminarraum 1. Stock, Parkbadstraße 6, 2460 Bruck.Anmeldung unter: bruck-leitha@bezirksblaetter.at.