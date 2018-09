Ärzte- und Apotheken-Bereitschaftsdienst im Bezirk Bruck an der Leitha

07.09.2018, 10:24 Uhr

Wochenende vom 8. bis 9. September 2018

Dienstbereite Ärzte:

Dr. Gerald SCHEBECK,Tel. 02168/62 770 (8.+9.9.)MR Dr. Erwin SCHENZEL,Tel. 02162/8203 (8.9.)Dr. Gernot WEHSNER,Tel. 02162/62 79 01 (9.9.)Dr. Natascha LANGMANN,Tel. 02165/62510 (8.+9.9.)

Dienstbereite Apotheken:

Dr. Samir TILLAWI,Tel. 02230/80 400 (8.+9.9.)ECO Plus Park 4. Straße2460 Bruck an der LeithaTel.: (02162) 627 61Untere Hauptstraße 17100 Neusiedl am SeeTel.: (02167) 50 31telefonisch erfragen(zum Ortstarif) unter Tel. 1455