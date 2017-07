Erste Auflage der Sporthilfe Charity-Beachvolleyball-Trophy

16.07.2017, 10:56 Uhr

Zur Einstimmung auf die FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften Wien 2017presented by A1 veranstaltete die Sporthilfe im Sportcenter Donaucity eineCharity-Beachvolleyball-Trophy - Presenting Partner: Stadt Wien Marketing.Rund 60 Teilnehmer, Athleten und Freunde der Sporthilfe Business Community,waren am Court mit dabei.Das Siegerteam "WEBER Grill", bestehend aus, durfte gegen dasösterreichische Nr. 1-Duo Clemens Doppler/Alexander Horst antreten undschlug sich recht wacker. Nach dem sportlichen Wettkampf mit hohemSpaßanteil lud die Sporthilfe gemeinsam mit Grillweltmeister Adi Bittermannzur WEBER Grill & Chill After Party.

Rund 60 Teilnehmer, unter ihnen auch zahlreiche junge Sporthilfe-Athleten,zeigten bei der ersten Auflage der Sporthilfe Charity-Beachvolleyball-Trophyihr Können. Gestartet wurde in Viererteams mit je einem Sporthilfe-Athletenals Unterstützung. Nina Meran, Manuel Kapp, Stefan Dienst und ChristophSchnitter, alles, aus dem Bezirk Bruck/Leitha gewannen ihren Startplatz im Rahmen eines Gewinnspiels von WEBER Grill und spielten unterstützt von Sporthilfe Athleten und Kanuten Mario Leitner beim Turnier groß auf. Als Belohnung durften das Team "WEBER Grill" in einer Exhibition gegen die WM-Starter Clemens Doppler/Alexander Horst antreten. "Im Fernsehen sieht alles recht leicht aus, aber wenn man gegen Profis antritt ist das schon eine andereDimension." Die Amateure zeigten tolle Ballwechsel, verloren aber in zweiSätzen. Die Finalgegner Doppler/Horst streuten den Gegnern Rosen: "Wir sindimmer gerne bei einer Exhibition dabei und es macht noch viel mehr Spaß,wenn die Gegner wie heute auch gut Volleyball spielen können. Kompliment andie Sieger der Sporthilfe Charity-Trophy!" Moderiert wurde der Event vonPara-Athleten Andy Onea, den auch der Regenguss beim Halbfinale nichtsanhaben konnte: "Mich stört der Regen nicht, ich bin Schwimmer."Sporthilfe Geschäftsführer Harald Bauer freut sich auf die kommende FIVBBeachvolleyball-WM: "Zur Einstimmung haben wir unsere Athleten und Freundezur Charity-Trophy eingeladen und die Veranstaltung war ein voller Erfolg.Mein Dank gilt den Teams, die mit ihrer Teilnahme die Arbeit derÖsterreichischen Sporthilfe für heimische Nachwuchs- und Spitzenathletenunterstützen. Danke auch an Masters-Hammerwurf-Weltmeister GottfriedGassenbauer, den Manager des Sportcenter Donaucity, der uns die wunderschöne Anlage zur Verfügung stellte und den ÖVV für die tolle Unterstützung."