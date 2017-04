27.04.2017, 11:43 Uhr

In der IT arbeite ich viel von zu Hause aus, aber die Konzentration ist nicht vergleichbar, also suchte ich ein Büro.Wesentlich besser als bei Anstellung. Das eigene Projekt fühlt sich gut an.Vernetzung, konzentriertes und selbstbestimmtes Arbeiten in optimaler Umgebung.