Sommerein eröffnet seinen Windpark

12.09.2018, 22:52 Uhr

Zehn moderne Windräder liefern ab sofort Ökostrom für rund 28.000 Haushalte.

Investition in Umwelt

SOMMEREIN. Nach rund zehn Monaten Bauzeit startet der neue Windpark Sommerein geplant in den Regelbetrieb, am 12. September eröffnete LH-Stv. Stephan Pernkopf gemeinsam mit LAbg. Gerhard Schödinger und Bürgermeister Karl Zwierschitz den Windpark. Ab sofort liefern zehn moderne Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 35 MV für 28.000 Haushalte 100 Prozent erneuerbaren Strom."Es freut uns sehr, dass wir mit diesem Windpark unseren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energie in der Region leisten können. Wir sehen das als wichtige Investition in eine lebenswerte Umwelt für unsere Kinder und Enkelkinder", ist Sommereins Bürgermeister Karl Zwierschitz begeistert.

Modellbeispiel

Danksagung

Schätze der Jungsteinzeit

Stephan Pernkopf, LH-Stv. Niederösterreich, sieht im Windpark Sommerein ein Modellbeispiel für die sinnvolle Nutzung heimischer Ressourcen: "Das Brucker Becken zählt zu den besten Windstandorten Europas. Dieser Windpark nutzt diese heimischen Energiequelle und verwandelt sie in ökologischen, nachhaltigen Strom für 28.000 Haushalte in der Region. Damit drängen wir die Atomkraft in Europa weiter zurück."EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer nutze die Eröffnung des neuen Windparks um Danke zusagen: " Wir versuchen unseren Beitrag zu einem nachhaltigen Ausbau der erneuerbaren Energien in Niederösterreich zu leisten. Behutsam und mit Augenmaß. Dafür sind wir aber auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Der Windpark Sommerein wurde ohne einen einzigen Einspruch oder sonstige Proteste geplant und umgesetzt. Das ist alles andere als selbstverständlich und dafür möchten wir uns herzlichst bedanken."So problemlos die Abstimmung mit der Gemeinde verlief, so herausfordernd war die Errichtung der Windräder. Nach den Vorplanungen stieß man gleich zu Baubeginn auf Schätze aus der Jungsteinzeit, der Latenezeit und dem Frühmittelalter. Darunter ein Kind, das vor etwa 7.400 Jahren bestattet wurde.