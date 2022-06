Am Donnerstag, 23. Juni ab 9.00 Uhr ist es so weit: JYSK Mürzzuschlag feiert die große Wiedereröffnung nach dem Umzug in die Grazer Straße 79 mit dem neuen Store-Konzept 3.0 und vielen tollen Angeboten.

MÜRZZUSCHLAG. Nach einer langen und aufwändigen Umzugsphase heißt JYSK endlich wieder Kundinnen und Kunden in Mürzzuschlag willkommen. Die Wiedereröffnung wird nicht nur mit vielen Rabatten gefeiert. Am Eröffnungstag gibt es ein tolles Programm mit Moderator, Glücksrad, gratis Kaffee für Kunden und zusätzlich 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf für die ersten 500 Kundinnen und Kunden.

Bei der Wiedereröffnung erwarten euch viele tolle Angebote bei JYSK.

Skandinavische Wurzeln

Bis Oktober 2020 noch als "Dänisches Bettenlager" bekannt, heißt das 1979 in Dänemark gegründete Unternehmen nun auch in Österreich JYSK. Mit dem Store Concept 3.0 und einer runderneuerten und deutlich erweiterten Produktpalette wird skandinavisches Schlafen und Wohnen auch in Mürzzuschlag noch attraktiver. Der skandinavische Einrichtungsstil liegt aktuell voll im Trend. Modern, minimalistisch, flexibel und reduziert ist er nicht nur zeitlos, sondern sieht durch seine klaren Linien auch toll aus.

Viel zu entdecken

Unter dem Motto "freundlicher, heller, übersichtlicher" erstrahlt der Store ab sofort in Mürzzuschlag. Im Mittelpunkt des neuen Designs steht die Mission des Unternehmens: "Skandinavisch Schlafen und Wohnen" und das zeigt sich auch direkt beim Betreten des Stores, wo sich im vorderen Bereich die "Nordic Mood"-Milleus befinden, auf welchen regelmäßig wechselnde, skandinavisch geprägte, Trendthemen ausgestellt sind. Die Kundinnen und Kunden profitieren außerdem von der hohen Übersichtlichkeit gepaart mit einem intuitiv angelegten Laufwegkonzept, so findet man sich problemlos im Store zurecht.

Bei den Nordic Mood Millieus findet ihr regelmäßig wechselnde Trendthemen.

Tolle Aktionen

Im Rahmen der Wiedereröffnung gibt es für euch tolle Angebote und Aktionen! Am Eröffnungstag werden viele Produkte zu attraktiven Neueröffnungspreisen angeboten. Außerdem sind alle Matratzen 50 bis 70 Prozent reduziert. Passend zum Sommer gibt es zudem 35 bis 60 Prozent Rabatt auf Gartentische und -stühle! Das Team um Store Managerin Jacqueline Gneist freut sich, die Kundinnen und Kunden in neuer, freundlicher Atmosphäre zu begrüßen. Weitere Informationen rund um das aktuelle Sortiment findet ihr auf der Homepage von JYSK.