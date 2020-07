Immer wieder zieht es uns bei unseren Wanderung in das Hochschwabgebiet. Die schroffen Felsen und die zauberhafte Landschaft hat es uns angetan.

Wir starten vom Bodenbauer (884m, St. Ilgen 111, 8621 Thörl) und wandern Richtung Häuslalm durch den Sackwald (markierter Weg 840). Es geht stetig bergauf, doch zum Glück ist man sehr viel im Wald unterwegs und es ist angenehm kühl. Dann geht man in steilen Kehren über einem ausgewaschenen Steig zwischen dem Buchberg und Hochstein, auf die Häuslalm (1526). Es gilt auf nicht ganz 4 km 642 Höhenmeter zu überwinden.

Auf den Wegen blühen Türkenbundlilie, Azaleen, Eisenhut und eine Vielzahl von duftenden und bunten Blumen.

Als wir endlich auf der Alm sind, erklären uns entgegenkommende Wanderer, dass die Häuslalmhütte geschlossen hat. Wir haben genug Proviant mit, die wir dann auf der Bank vor der Hütte verzehren. Unsere Wasserflaschen können wir auch am Trinkwassertrog mit eiskaltem Wasser füllen.

Wir genießen die Sonne und den herrlichen Ausblick auf die Berge.

Nach kurzer Zeit marschieren wir weiter zur Sackwiesenalm und von dort zum Sackwiesensee (1414 m).

Herrlich ist dieser wunderschöne Bergsee, umgeben von schroffen Felsen und Wäldern.

Der Sackwiesensee liegt in einer Senke, die von einem urigen Bergwald und dem Allakogel und der Seemauer umgeben ist.

Einige mutige Wanderer suchen Abkühling im kalten Nass.

Ich tauche meine Hände ins Wasser und spüre die Frische.

Bergseitig umrunden wir den See um dann durch das Filzmoos, einem hügeligen Waldgelände, wieder auf die Sonnschienalm aufzusteigen.

Die Sonnschienalm ist ein traditionelles großflächiges Almgelände mit zahlreichen Hütten. Am nördlichen Rand der Alm steht die Sonnschienhütte (1523m), die der Alpenvereinssektion Voitsberg gehört.

In der Hütte rasten wir eine Weile, stärken uns mit Suppe und Würstel und dann wagen wir den Rückweg Richtung Sackwiesenalm, Häuslalm zurück zum Bodenbauer.

Insgesamt waren wir 8 Stunden unterwegs. Eine traumhaft schöne Tour, aber auch sehr anstrengend und kräftezehrend. Belohnt wurden wir durch die märchenhafte Landschaft und vielen wunderbaren Begegnungen mit Menschen und Tieren.

Wandertip:

