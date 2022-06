Waldfest in Thörl

Endlich darf es wieder stattfinden, das traditionelle "Zeckenfest" der Naturfreunde Thörl.

Am Freitag, dem 15. und Samstag, dem 16. Juli wird das allseits beliebte Zweitage-Fest auf dem Festplatz in der Fölz (Thörl) durchgeführt. Gestartet wird an beiden Tagen jeweils um 20.30 Uhr und das Programm ist sehr vielversprechend.

Am Freitag soll DJ ProSound die Besucher durch "GIN-Salabim - Die magische Sommernachtsparty im Wald" begleiten. An der Ginbar gibt es einen Welcome-Drink!

<div data-media-eimg="29670394"></div>

Am Samstag werden dann die "Jungen Paldauer" das Publikum begeistern und den Festplatz zum Beben bringen.

Die Veranstaltung findet, aufgrund der weitläufigen Überdachung des Festplatzes, bei jeder Witterung statt.

Eintritt: Freitag 4,- Euro und Samstag 7,- Euro

An beiden Tagen wird ein kostenlosen Heimtransport im Raum Thörl, Aflenz und Turnau angeboten.

Auf Euer Kommen freuen sich die Naturfreunde Thörl.

www.naturfreunde-thoerl.at