Das Mürztal ist ein Durchzugsgebiet in allen Belangen: Südbahnstrecke, Semmering-Schnellstraße, Gashauptleitung, gleich drei Überlandleitungen. Das Tal ist ein strategisch wichtiges Verbindungsstück zwischen Nord und Süd. Galt es bislang, die Energieversorgung für den obersteirischen Zentralraum mit einem leistungsfähigen Netz sicherzustellen, so hat der Strom mittlerweile Gegenverkehr bekommen. Strom der hier produziert wird – sei es mit Wasser, Wind oder Sonne – will auch transportiert werden. Dass man den hier erzeugten Strom zuerst für die eigene Region nutzt, passiert zum Teil bereits. So wird der Strom, den der Windpark Stanglalm ab Herbst produziert, zuerst ins Netz des E-Werks eingespeist; deswegen auch die vorausschauende Beteiligung am Windpark. Zu einer energieautarken Region reicht es deswegen noch lange nicht, "schuld" daran ist auch die energieintensive Industrie. Nur ein Vergleich: ein Hochofen in Leoben-Donawitz braucht soviel Strom, wie 300 Windräder erzeugen. Da wird noch viel Gas durchs Mürztal fließen, ehe es hier eine praktikable Alternativlösung gibt.