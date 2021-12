Es ist eine sehr schwierige Situation: Mit Jahresbeginn 2022 verliert Tragöß seinen letzten Nahversorger (siehe Bericht Aus für den letzten Nahversorger im Ort). Zwar gibt es mit der "Uni-Box" eine Rund-um-die-Uhr-Alternative zum Einkaufen und auch Spar Tuller, der mit Jahresende seine Pforten in Tragöß schließt, bietet zwei Mal pro Woche Hauszustellung an. Dennoch ist das gerade für die ältere Bevölkerung ein Problem. Viele junge Menschen werden das nicht verstehen, aber wer eben nicht mit Handy und Tablet aufgewachsen ist, stellt sich nicht so schnell um. Soll heißen: Was für einen jungen Menschen selbstverständlich ist, nämlich mit der Bankomatkarte zu bezahlen und mühelos einen Automaten zu bedienen, ist für ältere Menschen oft eine Riesenherausforderung. Sie sind noch das Persönliche von früher gewohnt und schätzen das auch. Bargeld hat für die ältere Generation, die in ihrem Leben womöglich noch viel Verzicht und Entbehrungen erleben musste, einen ganz anderen Wert. Noch dazu in einer Zeit, wo es gesellschaftlich ohnehin schon schwierig ist und viele coronabedingt mehr oder weniger isoliert zu Hause sitzen.