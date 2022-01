All jene, die im Gesundheitsbereich tätig sind, sind derzeit mit Sicherheit nicht zu beneiden. Die letzten beiden Jahre waren coronabedingt äusserst fordernd, viele sind in dieser Zeit an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gestoßen. Es ist also wenig verwunderlich, dass der eine oder andere das Handtuch geworden hat. Das jedoch bringt viele Pflegeeinrichtungen jetzt in Bedrängnis; händeringend werden Pflegefachkräfte gesucht – ob im privaten oder im öffentlichen Bereich. Die Gründe für das Fehlen dementsprechender Fachkräfte sind jedoch vielfältiger (siehe dazu Bericht "Der Pflegekräftemangel wird immer akuter") und lassen sich nicht nur durch die Pandemie erklären. Es ist, ähnlich wie in der Ärzteschaft, ein "Systemfehler", der schon bei der Ausbildung beginnt und sich jetzt, Jahre nach Einführen einer tiefgreifenden Reform, bemerkbar machen – blöderweise zeitgleich mit der Pandemie, die das Problem noch zusätzlich verschärft. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht, bestenfalls ein kleiner Lichtblick in Bezug auf die Ausbildung – aber wahrscheinlich ist dies nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.