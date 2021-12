SIE: Kaffeegenuss richtet sich nach Tageszeit



Es ist ganz einfach: Wenn der Kaffee "gut" ist, trink' ich ihn gern; sonst nicht. Und da sind wir schon beim eigentlichen Problem angelangt, denn: was "gut" ist und was nicht, ist natürlich Geschmackssache – und darüber lässt sich ja bekanntlich nicht streiten! Wobei: streiten kann man über alles, eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema... Ich mag kein wässriges, halb durchsichtiges, gezuckertes "G'schloder"; wenn Kaffee, dann aromatisch, geschmackvoll und mit Aussagekraft. Dann brauchts auch keinen Zucker – und wenn er besonders gut ist auch keine Milch. Die Stärke richtet sich bei mir nach der Tageszeit; in der Früh geh ichs lieber gemächlich an, dafür darfs nach dem Mittagessen schon "was G'scheites", also am besten ein doppelter Espresso sein. Mhm, da kommt Vorfreude auf!

Angelika Kern





ER: Auf die Atmosphäre kommt es an



"What the hell" statt "what else" Was soll's, so meine Devise beim Kaffee. Hauptsache Kaffee. Groß sollte das Häferl sein, damit es den halben Vormittag lang anhält, ohne Milch und ohne Zucker.

Wenns ein Genuss sein soll, das Kaffeetrinken, ist mir das Ambiente drumherum wichtiger als der Kaffee an sich. Eine nette Kaffeehausatmosphäre, zwei oder mehr Zeitungen zum Schmökern und dazu ein Cappuccino mit Milchschaum. Den wahren Kaffeegenuss gibts eh nur in Triest am Piazza dell’Unità d’Italia mit Blick aufs Meer.

Worauf es mir beim Kaffee selbst ankommt? Aus biologischem Anbau sollte er sein, natürlich fair gehandelt und wenn ichs mir aussuchen darf, dann schon die Sorte Arabica, weil wählerisch bin ich ja nicht.

Markus Hackl