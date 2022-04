Als die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule Thörl hörten, dass die ersten ukrainischen Familien in der Regionankommen, war allen sofort klar: „Wir möchten etwas tun!“.



THÖRL. Und was diegesamte Schule da auf die Beine gestellt hat, ist wirklich beachtlich: Mit Hilfe von Verkauf von Kuchen, Hot Dogs, Brötchen sowie Sammlungen von Kleinmünzen wurde schon eine beachtliche Summe gesammelt. Aber das war längst nicht alles - die Lehrer:innen und auch bereits pensionierte Lehrkräfte der Mittelschule Thörl forderten die Schüler:innen am vergangenen Freitag bei einem Kräftemessen: Bei einem groß angelegten Benefizlauf galt das Motto “Die SchülerInnen laufen - die Lehrkräfte zahlen”. Pro gelaufener Runde der Kinder – abgesteckt im großen Freigelände der Schule bei 15 Min. Laufzeit – bewiesen die Schüler:innen Kampfgeist und gemeinsame Stärke. Sie schafften zusammen sensationelle 415 Runden - sprich: 215 Kilometer oder beachtliche 2.500 Euro, die die Lehrkräfte gerne gespendet haben.

Doch auch sportlich haben sich die jungen Leute verausgabt und auf diese Weise Geld gesammelt.

Foto: MS Thörl

Auch Bürgermeister unterstützten die Aktion



Auch alle drei Bürgermeister der Region Thörl/Aflenz/Turnau unterstützten die gesamteAktion großzügig. Der große Erfolg mit einer Endsumme von sage und schreibe 5.000 Euro wurde am letzten Schultag vor den Osterferien mit einem großen Benefizfest gemeinsam mit allen Beteiligten und vor allem auch mit den ukrainischen Familien gefeiert. Diese wurden sehr herzlich mit Liedern und einem groß gestalteten Plakat willkommen geheißen, die Schüler:innen überreichten selbst gebastelte und befüllte Osternester und ein erst vor kurzem geborenes Baby erhielt eine große Willkommenstasche.

