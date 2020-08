Andi Peichl und Fritz Kabinger: Warum zwei Kulturschaffende auf die Corona-Spritze warten.

"Wie gehts?" Das sollte man einen Kulturschaffenden in Zeiten wie diesen nicht fragen, schon gar nicht, wenn sie zu zweit sind. Wir haben es trotzdem getan – und wir haben das Gespräch mit Andi Peichl und Fritz Kabinger nicht bereut.

Jetzt aber wirklich: Wie gehts?

FRITZ KABINGER: Dem Kulturverein "Kultur im Glanz" geht es relativ gut. Als nicht gewinnorientierter Verein sind wir mit Förderungen bisher gut durch die Krise gekommen. Schwieriger ist es beim Brucker Dachbodentheater, da sind wir vom erwirtschafteten Gewinn abhängig. Mit Fixkostenzuschuss und Crowdfunding hanteln wir uns von Monat zu Monat.

ANDI PEICHL: Mich beschleicht schon ein wenig dieses "Stirb langsam"-Gefühl. Wir sind es zwar gewohnt, mit wenig Budget auszukommen, aber die finanziellen Nebengeräusche sind bei null Einnahmen doch erheblich. Für heuer geht es sich noch aus, aber was dann? Was tun, wenn die Veranstaltungslage bis Oktober 2021 unklar bleibt. Wir hoffen auf einen baldigen Impfstoff, oder noch besser – auf ein Medikament gegen den Virus.

Fritz Kabinger ist Kulturschaffender in Bruck: "Positiv ist der Zuspruch der Besucher und der Künstler, das motiviert."

Foto: L. Pototschnig

Was war für Euch das Schlimmste bzw. Enttäuschendste der vergangenen Monate?

ANDI: Dass es lange Zeit weder Muh noch Mah seitens der Bundesregierung gab. Da musste erst der Zornesschrei vom Lukas Resetarits her.

Gab es auch Lichtblicke?

FRITZ: Ja, durchaus. Die Stadtgemeinde war mit Förderungen rasch und unbürokratisch zur Stelle. Gut getan hat auch der Zuspruch der Leute und der Künstler. Diese moralische Unterstützung hilft psychisch.

ANDI: Man spürt, dass die Kultur dem Bürgermeister ein echtes Anliegen ist. Auch das funktionierende Netzwerk der Gemeinde hat geholfen.

Andi Peichl: "Ein ganzes Jahr Arbeit ist futsch."

Foto: L. Pototschnig

Wie schaut es aktuell aus? Was geht, was geht nicht?

ANDI: Wir wissen selbst oft nicht, was wann und wie erlaubt ist. So geht es den an sich kulturinteressierten Menschen auch. Die Unsicherheit herrscht vor. Da hätten wir im Dachbodentheater unter Einhaltung aller Abstandsregeln Platz für 40 Personen und es kommen trotzdem nur 12 oder 19 Leute. Das ist bitter.

FRITZ: Eigentlich fangen wir wieder bei Null an, gerade hat sich das Dachbodentheater am neuen Standort etabliert. Wir sprechen die mittlere oder ältere Publikumsschicht an, die sind momentan sehr zurückhaltend und vorsichtig. Die Leute wollen jetzt keine Kulturexperimente. Es wird das konsumiert, was sie auch kennen.

ANDI: Trotz geringer Publikumszahlen ist die Stimmung trotzdem grandios. Auch die Künstler sind froh, dass es wieder losgeht.

Die bange Frage: Wird es zu schaffen sein?

FRITZ: Es wird nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand gehen. Und wir brauchen den Zuspruch des Publikums.

Jetzt erkennen die Menschen wenigstens, dass Kultur auch Arbeit ist.

Foto: L. Pototschnig

Sind Ausblicke in die Zukunft überhaupt möglich? Es muss ja eine hohe Planungs-Unsicherheit herrschen?

ANDI: Bei der Planung müssen wir so tun, als ob es das Virus nicht geben würde. Bei Förderansuchen müssen wir ja auch das Programm abliefern, ohne Gewähr, ob die Veranstaltung überhaupt durchführbar ist. Viele kopieren einfach das Kulturprogramm von 2020 für 2021. Da merkt man erst: Ein Jahr hat man uns gefladert!

Es hat sich gezeigt, dass Kultur von sehr vielen als nicht überlebensnotwendig eingestuft wurde. Eine ernüchternde Erkenntnis für Euch?

ANDI: Zumindest bringt es eine Diskussion über den Wert von Kultur in Gang. Was wäre ein leben ohne Kultur: keine TV-Serien, kein Film, kein Kino, keine Musik, keine PC-Spiele. Kulturkonsum geschieht oft unbewusst. Zum Überleben bräuchte ich auch keinen Tisch. Ich könnte ja auch am Boden sitzen und essen, oder in einer Höhle wohnen.

FRITZ: Kunst und Kultur machen das Leben erst lebenswert. Wenn man sich jeden Tag mit Kultur beschäftigt, stellt sich einem diese Frage erst gar nicht. So wie es einem Journalisten nicht in den Sinn kommt, dass es ein Leben ohne Zeitung gibt.

Stimmung garantiert: "Auch vor zwölf Leuten wird gespielt."

Foto: L. Pototschnig

Wenn man Lehren aus den vergangenen Monaten ziehen kann, welche?

FRITZ: Dass die Menschen erkannt haben, dass Kultur auch Arbeit ist.

ANDI: Nichts ist selbstverständlich, auf nichts ist Verlass. Wenn uns vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass per Regierungserlass alle Veranstaltungen verboten sind und wir sozusagen Berufsverbot haben, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Jetzt wissen wir: es geht!