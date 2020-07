Der neue Mariazeller Jägerleinen-Janker für Damen wurde präsentiert

Bisher wurden die Teile aus der Kollektion „Heimat zum Anziehen“ immer im Mariazeller Heimathaus präsentiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Da dort aber der derzeit empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wurde diesmal ein anderer Veranstaltungsort gesucht. Im Endeffekt gab dann der 100. Todestag von Magret Krupp den Ausschlag, die Präsentation des Mariazeller Jägerleinen-Jankers für Damen am Abend des 18. Juli in der Jagdvilla der Industriellenfamilie Krupp am Hubertussee in der Walster abzuhalten. Nahezu das gesamte Erdgeschoß des ehrwürdigen und denkmalgeschützten Gebäudes war den Besuchern zugänglich. Auch der Salon mit dem eindrucksvollen Portrait von Margret Krupp, der Speisesaal und das Billardzimmer waren für die Veranstaltung geöffnet worden.

In der legendären, historischen Jägerhalle mit den zwölf Sitzplätzen für Margret und Arthur Krupp und deren Jäger konnte der Obmann des Mariazeller Heimathauses Andreas Schweighofer die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen. Nach weiteren Grußworten des Hausherrn Gerald Siegmund und einer kurzen Erläuterung der Geschichte des Hauses wurde das neue Modell von Gabi Arzberger vorgestellt.

Der Mariazeller Jägerleinen Janker für Damen ist das inzwischen fünfte Teil der Kollektion „Heimat zum Anziehen“. Alle Teile der Serie sind nach Museumsmustern den alten Originalen nachempfunden und werden aus österreichischen oder bayrischen Stoffen von einer österreichischen Näherei gefertigt. Sämtliche Modelle sind exklusiv im Traditionskaufhaus Arzberger am Mariazeller Hauptplatz erhältlich.

Von jedem Teil der Kollektion werden 120 Euro an das Heimathaus als Unterstützung weitergegeben. Mit einer personalisierten, handgeschriebenen Urkunde dankt das Mariazeller Heimathaus und Familie Arzberger dem Eigentümer für den Kauf.

Durch die Aktion Heimat zum Anziehen soll einerseits die einheimische Bevölkerung, andererseits aber auch die vielen „Mariazellfans“, die sich gerne mit ihrer Wahlheimat identifizieren, an die Heimat gebunden werden. Zusätzlich Überdies ist diese Aktion ein wertvoller finanzieller Baustein für das Mariazeller Heimathaus, besonders in Zeiten, in denen Museen nicht nur unter den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, sondern auch unter den immer geringer werdenden staatlichen Subventionen leiden.