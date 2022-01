Das "Vitaloft" in Kapfenberg ist das erste Biohacking Institut in ganz Österreich und ab sofort geöffnet.



KAPFENBERG. Im Begriff Biohacking steht "Bio" für Biologie, für das Leben und "Hacking" für Selbstoptimierung der eigenen Biologie. Die Motivation des Biohackings ist, das Beste aus Körper und Geist zu holen, mit traditionellem Wissen und modernster Technologien. Im Vitaloft wird ganzheitlich gedacht und es unterstützt alle Interessierten in den Bereichen Bewegung, Zellgesundheit und Regeneration.

Vielfältiges Angebot



Das Angebot reicht von Leistungsdiagnostik und sportwissenschaftlicher Beratung, Trainingsplanung, über Gesundheitscoaching und Vitalstoffberatung mit Nährstoffanalyse um lebensstilbedingte Dysbalancen mithilfe der "aPNI Methoden" wieder auszugleichen. Ebenso werden die Regeneration und Entspannung mittels Biohackingequipment, Persönlichkeitsentwicklung und mentalem Training untersucht. Die Betreuung und die Beratung erfolgt auf die individuellen Ziele und Lebenssituationen angepasst.

