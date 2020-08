Der Künstler: Gert H. Hinterseer aus Bruck an der Mur ist seit Jahrzehnten ein international tätiger naturverbundener und querdenkender Maler, Zeichner und Cartoonist mit zahlreichen Ausstellungen.

Das Kunstobjekt: "Malheurika first": Am Beginn der Coronakrise in den USA hat laut Medien Präsident Trump bestellte Maskenlieferungen aus China nach Deutschland und Frankreich in piratenhafter Manier abgefangen und erst nach Protest wieder freigegeben.