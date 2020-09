Im Fokus: Vom Walfisch zum Steinbock

Eigentlich kennt man den Breitenauer Heinz Toperczer als weltweit bekannten Unterwasserfotograf und Tauchexpeditionsleiter. Rund um den Erdball wurde er im Vorjahr bekannt mit seinem Foto vom Taucher im Walmaul. Durch die weltweite Corona-Krise sitzt er im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. "Tauchen ist auf der ganzen Welt nicht möglich. Ich hoffe, dass es langsam über den Winter möglich sein wird, Reisen zu einzelnen Tauchrevieren zu organisieren", erzählt Heinz Toperczer, der sich als Fotograf und Expeditionsleiter selbstständig gemacht hat.

Nische Naturfotografie gefunden

Daumen drehen und untätig herumsitzen liegt ihm nicht. "Mit befreundeten Jägern habe ich begonnen, mich mit heimischen Wildtieren und der Natur zu beschäftigen", erzählt Toperczer.

Mittlerweile mit so großem Erfolg, dass es bereits erste Aufträge aus der Jägerschaft für ihn gibt.

Damit nicht genug. Gemeinsam mit dem Naturfotografen Michael Kleinburger ist er gerade dabei, eine Fotoschule für Naturfotografie aufzubauen. "Für Naturfotografie braucht man viel Geduld und viel Gespür. Man muss sich der Natur anpassen und darf kein Störfaktor sein. Man muss wissen, wann das Licht passt, wann welche Tiere wo zu finden sind und man sollte seine Kamera im Griff haben – Naturfotografie geht nur manuell."

In der Fotoschule werden alle Stufen – vom Einsteiger bis zum Profi – bedient. Es wird eine Kooperation mit dem Almenland geben. "Eine Zielgruppe werden natürlich auch die Almenland-Gäste sein, zumal Michael Kleinburger auch das Segment Astrofotografie abdeckt – also das Fotografieren des Nachthimmels", erklärt Heinz Toperczer.

Interessierte können sich bereits auf der Homepage www.spezialfotos.at informieren und mit dem Fotografen Kontakt aufnehmen.

Nachfolgend eine Auswahl an Tierfotos, die der Breitenauer Heinz Toperczer heuer im Frühling und im Sommer geschossen hat. "es hat mich überrascht, dass es Mufflons hier bei uns, auch die Nutrias haben mich begeistert. Aktuell bin ich hinter einem Biber her, der sich an der Mur angesiedelt hat."