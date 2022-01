Mit einem unerklärlichen Phänomen hadert das Tierheim Kapfenberg: Es gibt derzeit eine regelrechte "Abgabewelle" bei Hunden; zudem mussten im Dezember nach einer Zwangsabnahme 25 Katzen auf einen Schlag aufgenommen werden.



41 Katzen, vier Hunde und 26 Kleintiere bewohnen derzeit das Tierheim Kapfenberg – das ist für diese Jahreszeit außergewöhnlich, denn: "Dezember und Jänner sind normalerweise keine starken Monate wie etwa die Sommermonate, wo viele Tiere vor dem Urlaub noch schnell abgegeben oder ausgesetzt werden. Aber wir haben es derzeit mit einer unerklärlichen Abgabewelle zu tun, vor allem bei Hunden", schildert Heimleiterin Jenny Goldmann. "Allein heuer, im wenige Tage alten Jahr 2022, wurden schon drei so genannte Listenhunde bei uns abgegeben."

Abgabewelle bei Hunden



31 Hunde mussten allein im vergangenen Dezember von der Arche Noah in Graz übernommen werden, allesamt wurden sie abgegeben. "Da sind die Funde oder Beschlagnahmungen noch gar nicht mitgerechnet", so Goldmann. Weil die Arche Noah deshalb aus allen Nähten platzt hat man in Kapfenberg beschlossen, auszuhelfen. "Normalerweise beherbergen wir derzeit gar keine Hunde, weil wir den Bereich, wo die Hunde untergebracht sind, abreißen und neu bauen wollen. Pläne dafür gibts schon längst, die Umsetzung ist aber bisher an verschiedensten Gründen gescheitert", so die Heimleiterin. "Wir hoffen aber, das Projekt heuer umsetzen zu können."

Katzen-Abnahmen



Nicht viel anders stellt sich die Situation derzeit bei den Katzen dar: "Vor Weihnachten mussten wir auf einen Schlag 25 Katzen, die beschlagnahmt wurden, übernehmen. Sie müssen alle gefüttert werden, brauchen medizinische Versorgung, usw. Das ist organisatorisch schwierig, erfordert viel Zeit und kostet natürlich Geld", so Goldmann.

Betreut werden die Tiere von insgesamt sechs Personen: Heimleiterin Jenny Goldmann als Tierpflegerin, einer weiteren ungelernten Vollzeitkraft sowie vier Lehrlingen. Was man dringend bräuchte ist Hilfe: "Man kann sich ehrenamtlich engagieren, in dem man bei den anfallenden Arbeiten mithilft, sich um die Tiere kümmert, sie streichelt, mit den Hunden spazieren geht, usw. Helfen kann aber auch durch Sachspenden, wie etwa Futter. Außerdem haben wir ein Spendenkonto, wo jeder der möchte uns auch finanziell unterstützen kann", erklärt die Heimleiterin.

Es ist aber auch möglich, Patenschaften zu übernehmen. Genauere Infos zum Spendenkonto, zu den Sachspenden und auch den Patenschaften findet man der auf der Homepage des Tierheimes Kapfenberg.

Spendenkonto:

Raiffeisen Bank Leoben Bruck

Empfänger: Tierheim Kapfenberg

IBAN: AT 03 3846 0000 1431 3738

Verwendungszweck: Spende

