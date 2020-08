Mit einer Open-Air-Kinovorführung des Kultfilms Müllers Büro startete die Stadt Bruck am vergangenen Freitag in ein abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende. Zahlreiche Besucher genossen an einem lauen Sommerabend das mediterrane Flair am Brucker Hauptplatz.Auch der Samstagvormittag begann mit einem Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Oberaich stimmungsvoll. Der traditionelle Musikverein um Obfrau Marlen Lang und Kapellmeister Thomas Hammer sorgte für beste Laune in der Brucker Altstadt.

Am Abend organisierten das Restaurant Riegler und die Weinerei im Baderhaus einen weiterenHöhepunkt im Brucker Veranstaltungssommer. Mit Genuss am Fluss

Gastronomiebetriebe den Besuchern kulinarische Schmankerl und Musik vom Feinsten. Die Formationen Jazz Around und Electric Blues Connection sorgten für qualitätsvolle musikalische Unterhaltung. Das ließen sich auch 1. Vizebürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Wirtschaftsreferentin Alexandra Haider nicht entgehen.