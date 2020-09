Die beliebte Kinderbuchautorin Adelheid Daschek liest, nach einem Abstecher in unser benachbartes Bundesland Kärnten, wieder in der Steiermark.

Nachdem sie in Kärnten eine sehr erfolgreiche Lesung veranstaltet hat, erfreut sie uns am 23.09.2020 wieder mit einer Lesung aus ihrem Erfolgsbuch "Allium und Calaitins Zauberstab".

Klappentext zum Buch:

Allium, Urtica und Mentha sind Hexen-Drillinge. Seit dem mysteriösen Tod ihrer Eltern vor vier Jahren wachsen sie bei der Oberhexe Rumex auf.

Als Allium eines Tages alleine zu Hause ist, um für die bevorstehende Hexenprüfung zu lernen, kommt sie auf eine absurde Idee. Sie will sich alles, was sie lernen soll, in den Kopf zaubern. Dieses Vorhaben geht aber gründlich schief und so findet sich Allium in einem wundersamen Land wieder. Auf ihrer Suche nach dem Heimweg lernt sie eine unglückliche Wassernixe kennen, die von einem grausamen Zauberer in dieses Land verbannt wurde. Allium verspricht der Nixe, ihr zu helfen.

So beginnt eine wundersame, abenteuerliche und gefährliche Reise.

Als kleine Überraschung hat sie für alle Kinder, die bei der Lesung gut aufgepasst haben, noch ein Gewinnspiel geplant.

Aufgrund des ausgezeichneten Erfolges und der großen Nachfrage, soll schon in diesem Herbst der nächste Teil der mehrteiligen Serie erscheinen. Der Titel des nächsten Teiles soll, wie uns die Autorin verraten hat, "Allium und das magische Amulett" heißen.

Die Autorin hat mir einen kurzen Einblick in das unfertige Buch gewährt und ich kann nur sagen, dass es von der ersten Seite an spannend und fesselnd ist.

Vorbestellungen sind beim Verlag SoralPro in Graz und bei der Autorin bereits möglich.