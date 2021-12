Mit dem Jahreswechsel verschwindet auch der letzte Nahversorger aus Tragöß; das beunruhigt vor allem die ältere Bevölkerung.



Franz Mohr wohnt – seit er denken kann – in Tragöß. Der 79-Jährige genießt die schöne Landschaft, das ruhige Leben am Land. Doch eines bereitet ihm wirklich Sorgen: Mit Jahreswechsel schließt der Spar-Markt im Ort und damit der letzte Nahversorger. Der kleine Sparmarkt wäre für den Betreiber Mario Tuller in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich zu führen, außerdem sanierungsbedürftig und zudem sei man laufend auf der Suche nach Personal gewesen – leider vergeblich. Die Schließung ist für die älteren Menschen im Ort wie ein Schlag ins Gesicht: "Früher hatten wir einmal drei Nahversorger im Ort. Langsam sind es immer weniger geworden und mit Jahresende ist auch der letzte weg. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich habe richtig Angst vor der Zukunft", so Mohr.

Gemeindezeitung informiert



Bekannt geworden ist die Schließung des Sparmarktes Tuller im Zentrum von Tragöß offiziell durch einen Bericht in der Gemeindezeitung. Sogleich gab es deshalb verschiedenste Überlegungen, wie man die Grundversorgung besonders für die älteren Menschen im Ort, die nicht mehr so mobil sind, dennoch aufrechterhalten kann. Und es gibt auch bereits eine Lösung: Mit Jahresbeginn wird die Unimarkt-Gruppe eine so genannte "Uni-Box" zur Verfügung stellen und voraussichtlich auf dem Gelände des Bauhofes, wo auch der Raiffeisenbus zu finden ist, platzieren. Hier kann mittels digitalem Selbstbedienungskonzept aus rund 1.000 Artikeln ausgewählt werden; bezahlt wird mit der Karte. Kontaktloses Einkaufen ist somit rund um die Uhr möglich. Aber genau hier liegt das Problem für Franz Mohr: "Wir älteren Menschen sind es gewohnt, persönlichen Kontakt zu haben und mit Bargeld zu bezahlen. Wir tun uns mit Automaten und der ganzen Digitalisierung schwer. Und mit der Karte bezahlen kann ich nicht, da kenne ich mich nicht wirklich aus", so Mohr verweifelt. "Es fehlt uns älteren Menschen einfach das Persönliche. Da spreche ich übrigens für ganz viele andere auch, die das gleiche Problem haben."

Mögliche Hauszustellung



Deshalb gibt es auch vom bisherigen Betreiber des Spar-Marktes in Tragöß ein besonderes Angebot: Damit dem Bewohnern von Tragöß der kilometerweite Weg in den Ortsteil St. Katharein, wo auch in Zukunft ein Geschäftslokal betrieben wird, erspart bleibt, wird Spar Tuller wie auch schon bisher zwei Mal pro Woche Hauszustellungen gegen Vorbestellung anbieten. "Das ist ja recht schön und gut, aber eben nicht dasselbe wie wenn ich einkaufen gehe", so Mohr. Er befürchtet nämlich, dass Tragöß immer mehr "ausgehungert" wird. "Früher hatten wir alles: einen Schneider, einen Schuster, eine Trafik, eine Bank, Gasthäuser, eine Bäckerei, eine eigene Gendarmerie, ein Hallenbad, Minigolf, uvm. Jetzt haben wir nichts mehr, außer der Kirche und dem Friedhof. Tragöß ist am absteigenden Ast, ich habe das Gefühl, wir leben am Ende der Welt. Ich habe wirklich regelrecht Angst vor der Zukunft", so Mohr.