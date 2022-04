Fast 80 Besucher kamen in den Lazarussall St. Oswald und spendeten 2.660 Euro am Abend des 5. April.

Der Kapfenberger Autor Hans Bäck wollte im April zu einer Lesereise nach Polen aufbrechen, welche seine polnische Autorenkollegin Bożena Boba-Dyga in Krakau organisiert hätte. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine und kurzerhand organisierte der „Europa-Literaturkreis Kapfenberg“ eine Reise für die Schrifstellerin und Sängerin nach Kapfenberg, um ihre Gedichte hier vorzutragen. Mit ihr reiste ihre Freundin, die ukrainische Schriftstellerin und Dichterin Kateryna Devdera, die nach der Flucht aus Kiew bei ihr in Krakau aufgenommen wurde. Ihre Familie in Winnyza und ihr Freund in Lwiw sind momentan noch sicher und sie steht mit ihnen in Kontakt. Davon, aber auch von den Gräueldaten erzählte Kateryna. Sie sprach aber auch sehr emotional von den kleinen und schönen Dingen des Lebens, die so wichtig seien, aber die den Menschen in ihrem Land auch so abrupt genommen wurden. Dennoch konnte man aus ihren Worten Hoffnung und vor allem Dankbarkeit heraushören. Dies ließ niemanden kalt und man konnte eine Stecknadel fallen hören und auch so manch Träne fließen sehen.

Für die Zugfahrt, Unterkunft und Verpflegung der beiden und der Gäste am Abend wurden sofort Kapfenberger Unternehmer gefunden, die diese Kosten übernahmen. Nach den ersten Bekanntmachungen der "Benefizlesung - musikalisch umrahmt" stellten zahlreiche Kapfenberger Künstler ihre Werke, welche an diesem Abend zu erwerben waren, zur Verfügung. Unter dem Ehrenschutz des aus Triest angereisten PEN-Präsidenten Antonio della Rocca lasen auch mehrere Literaturkreismitglieder eigene Texte. Musikalische Kostbarkeiten gab es von der Klarinettenmusik Trafella und Harald Trippl mit seinen Musikschülern zu hören.

Und da Künstler meist viele Fähigkeiten haben, gaben die beiden Damen abschließend ein Volkslied in ukrainisch und polnisch zum Besten. Zu sehen ist das Video am Youtube-Kanal von Sepp Graßmugg: https://youtu.be/Or2BM1Q_Iz0

Besuch beim Flüchtlingen

Als „Zusatzprogramm“ erfolgte am zweiten Tag des Kapfenberg-Aufenthaltes von Bożena Boba-Dyga und Kateryna Devdera die Kontaktaufnahme mit bereits hier lebenden ukrainischen Flüchtlingen. Peter Vogl, Günter Janz und Sepp Graßmugg konnten bei dieser Gelegenheit schon konkrete Vorhaben zur Erleichterung des Alltags anbieten. Erste Kontakte sind geknüpft!

Bilder weiterhin zum Kauf angeboten

Als Künstler haben sich beteiligt: Martin Cremsner, Waltraut Gschiel, Erni Haidenkummer, Karl Kamper, Maria Kölbl, Helmut Königshofer, Rudolf Lichtenegger, Roswitha Schablauer und Renate Sutrich. Einige der Bilder sind noch erhältlich und werden demnächst neuerlich über den Literaturkreis zum Kauf angeboten. Auch dieses Geld geht zu 100 % an die Ukrainehilfe.