"Corona-fitte" Rechtsanwälte

Die Corona-Pandemie – eine juristische Herausforderung. Auf erfahrene Rechtsanwälte ist Verlass.

Die Corona-Pandemie stellt die größte Herausforderung für Österreich seit dem 2. Weltkrieg dar. Um die Krise zu bewältigen, wurde das gesellschaftliche Leben eingeschränkt und es gibt kaum Lebensbereiche, die von den Maßnahmen der Bundesregierung verschont geblieben sind, wodurch sich unzählige rechtliche Probleme ergeben.

So wurde zur Unterstützung der krisengebeutelten Unternehmen und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen die Corona-Kurzarbeit geschaffen. Unternehmer warten jedoch auch auf notwendige und ihnen zustehende Leistungen aus ihrer Betriebsunterbrechungsversicherung. Doch die Versicherungen lehnen die Haftung und Auszahlung der Versicherungsleistung im Zusammenhang mit den behördlichen Schließungen durch das Corona-Virus ab. Unklar ist weiters, ob die Anlassgesetzgebung im Einklang mit der Verfassung steht und es sind Entschädigungen nach dem Epidemiegesetz daher nicht ausgeschlossen. Im gewerblichen Bereich betrifft die Pandemie auch Mietverhältnisse, da Mieter, die von Betriebsschließungen betroffen waren, unter Umständen für diesen Zeitraum nach § 1104 ABGB von der Mietzinszahlung befreit sind. Zudem wurde eine Vielzahl an Flügen annulliert oder stehen bereits gebuchte Reisen vor einer ungewissen Zukunft. In vielen Fällen haben die Reisenden Anspruch auf kostenfreie Rückerstattung des Reisepreises.

Für die Vielzahl an offenen rechtlichen Fragen empfiehlt sich jedenfalls eine ausführliche Beratung durch erfahrene Rechtsanwälte. Als Kanzlei mit Standorten in Bruck an der Mur und in Kapfenberg sind wir flächendeckend im Mur-Mürz-Tal für Sie da und unterstützen Sie in sämtlichen Rechtsfragen.

