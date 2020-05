Leserbrief

Am Donnerstag, dem 7. Mai um ca. 10 Uhr vormittags, konnte ich aus reiner Unachtsamkeit einem Sturz mit meinem Fahrrad an oben genannter Stelle nicht mehr ausweichen. Es schleuderte mich mit dem Gesicht gegen die aufgestellte Abgrenzung und so blieb ich, stark blutend, geschockt und etwas benommen liegen. Im nächsten Augenblick parkten schon eine junge Frau ebenso wie ein junger Mann ihre Autos, um mir Ersthilfe zu leisten. Im selben Moment fuhr auch zufällig die Rettung vorbei, aber auch die Polizei war gerade auf Streife unterwegs und so hatte ich im Nu sechs Helfer! Unglaublich! Ich möchte mich bei allen herzlichst bedanken! Da ich selbst Rot-Kreuz-Mitarbeiter bin, freut mich die Hilfe von anderen einmal für mich ganz besonders.

Du bist nicht allein, auch nicht in diesen schwierigen Corona-Zeiten! Danke!

Henriette Maierhofer, Bruck