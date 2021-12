Vor 25 Jahren

Der neue Obersteirer

21./28. Dezember 1996

Seit mehr als 100 Jahren führt der Orden der Kreuzschwestern in der Brucker "Klosterscule" eine Ausbildungsstätte für Mädchen. Der später dort untergebrachten Bildungsanstalt für Mode und Bekleidungstechnik droht jetzt das "Aus".

Höhepunkt im Vereinsjahr der Werkskapelle Veitsch war heuer die Teilnahme an einem Musikantentreffen in San Remo, wo die Kapelle in ihrer schmucken Bergmannstracht besonders viel Beifall ernten konnte.

In Kapfenberg trafen sich 70 Billardbegeisterte aus der gesamten Steiermark, um den Sieger im 9er-Ball Pool-Billard zu ermitteln. Elf Spieler vom PBC-Alex-Kapfenberg konnten sich für das 32er-Finale am Sonntag qualifzieren.

Vor 50 Jahren

Der Obersteirer

25. Dezember 1971

In der Brucker Chirurgie wurden im Rahmen der LKH-Sanierung zwei neue Aseptische Operationssäle eingerichtet. Primarius Pensl besitzt nun alle Möglichkeiten für die allgemeine, urologische und unfallchirurgische Behandlung. Der Ausbau der Chirurgie war äußerst wichtig.

Mit einem offiziellen Schulgründungsakt der Expositur Kapfenberg des Bundesgymnasiums Bruck wurde im Volksheim der Böhlerstadt ein schulhistorischer Tag begangen. 1974 kann mit der Errichtung eines eigenen Schulgebäudes am Frauenriegel begonnen werden. 1977 hat Kapfenberg ein eigenes Gymnasium.

Mit dem Schlager Leoben gegen KSV geht es in die Zielgerade. Kommenden Mittwoch steigt in Leoben das stets heißumkämpfte Derby, der Höhepunkt der Eishockey-Oberliga-Meisterschaft.