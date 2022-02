vor 25 Jahren

Der neue Obersteirer

1. Februar 1997

Ein Berg von Kleidern, die eine Bruckerin auf dem Leib getragen hatte, rettete sie vor dem Erfrierungstod, weil sie auf dem Madereck zwei Nächste verletzt im Schnee lag. Die gefrorenen Kleider mussten der 52-Jährigen vom Körper geschnitten werden.

Blockieren die noch in sehr weiter Ferne liegenden Pläne für einen Koralmtunnel den Bahnausbau in der Obersteiermark? Der Leobener Nationalratsabgeordnete Kurt Wallner sieht eine Gefahr. darin, dass damit der Bau des Traidersbergtunnels in Frage gestellt sei.

Es schlug ein wie eine Bombe: der zweite Tormann des HC Bruck, Nenad Mijailovic, wurde von seinem Verein wegen Kameradschaftsdiebstahls fristlos entlassen. Er hatte einem Mannschaftskollegen die Kreditkarte gestohlen.

Vor 50 Jahren

Der Obersteirer

29. Jänner 1972

Durch einen Fehler des Mühlantriebes kam es am Samstagnachmittag im Mühlengebäude der Steirischen Magnesit-Industrie A.G., Werk Oberdorf a.d. Laming (Bezirk Bruck) zu einem Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Schilling.

Montagmittag wurde in Zlatten bei Bruck ein total beschädigter Pkw aufgefunden. Neben dem Wagen lag die Leiche des Brucker Obusfahrers Karl K. (53). Er wurde beim Unfall aus dem Wagen geschleudert und tödlich verletzt.

106 Mädel und Buben der Roten Falken des Bezirkes Mürzzuschlag zeigten bei den am Troiseck ausgetragenen Skimeisterschaften ihr schon recht beachtliches Können. Alle Teilnehmer waren mit größter "Amateurbegeisterung" bei der Sache und es gab schöne Pokale für die Sieger.