Was war los bei uns in der Region, vor 25 Jahren und vor 50 Jahren? Wir haben einen Blick zurück gewagt und in früheren Ausgaben unserer Zeitung gestöbert.



BEZIRK BRUCK-MÜRZZUSCHLAG/LEOBEN.

Vor 25 Jahren

Der neue Obersteirer

21. Juni 1997

Mixnitz zittert vor weiteren Regenfällen. Die Angst ist vielen Einwohnern der kleinen Gemeinde bei Pernegg nach dem verheerenden Murenabgang noch ins Gesicht geschrieben; das Abgehen einer weiteren Mure ist bei einem erneuten Regenfall durchaus realistisch; im hinteren Moschergraben bildete sich ein künstlicher See.

Silbernes Jubiläum im Modehaus Schöffmann: Helga Teubenbacher feierte im Kreise ihrer Kolleginnen das 25-jährige Bestehen des Geschäftslokales.

In Feldbach ging für die KSV Sparkasse nicht nur die Landesliga-Meisterschaft, sondern nach der 0:2-Niederlage auch die Erfolgsserie zu Ende. Bekanntlich war das Glauninger-Team in den letzten acht Runden (sechs Siege, zwei Unentschieden) ungeschlagen.



Vor 50 Jahren

Der Obersteirer

17. Juni 1972

Weil ein Kapfenberger keine Hoffnung besaß, mit seiner verheirateten Freundin zusammenleben zu können, beschloss das Paar, gemeinsam zu sterben. In der Nacht auf Donnerstag trank der Mann im Brucker Klosterwald Gift. Seine Freundin verließ der Mut zum Selbstmord und schrie um Hilfe. Rotes Kreuz und Gendarmerie kamen für den Mann zu spät.

Der Musikverein Parschlug, unter Kapellmeister Kienleitner, erfreute die Besucher im Rahmen des "Tages der Blasmusik" durch ein Platzkonzert.

Diemlacher schlugen Stanz verdient mit 2:1 (2:0) Toren. Für beide Mannschaften ging es bei diesem Punktespiel um nichts mehr, denn die Amateure nehmen einen guten Mittelfeldplatz ein und Stanz konnte sich kürzlich vom Abstieg "befreien".

Das könnte dich auch interessieren:



Eine Bergsteigerlegende ist voraus gegangen