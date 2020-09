Der "Kreativkopf" wurde sesshaft

Sabine Stadlober hat am Freitag am Brucker Schiffländ ihren Laden "Kreativkopf" feierlich eröffnet.

Tochter Ilvy (4) hat wohl den größten Anteil daran, dass Sabine Stadlober vor Jahren begonnen hat, Zirbenkissen zu nähen. "Ich hatte gehört, dass die Zirbe eine natürliche Methode ist, für guten Schlaf zu sorgen. Ich habe das bei meiner Tochter ausprobiert und ich muss sagen, sie schläft bis heute wie ein kleiner Bär", erzählt sie lachend.

Mittlerweile hat sich die Idee zu einem richtigen Geschäftsmodell entwickelt; am Freitag lud Sabine Stadlober schon zur Eröffnung ihres neuen Geschäftes am Brucker Schiffländ in unmittelbarer Nähe zum Weinhandel ihres Gatten Christian Stadlober. Die Besucher konnten sich an diesem Tag selbst ein Bild von ihren Produkten machen und auch einen Blick in ihre Werkstatt werfen.

Zirbenkissen

Produziert werden hier mit Zirbenkissen-gefüllte Produkte, das positive Feedback vieler zufriedener Kunden motiviert. "Vor allem junge Mamas erzählen mir immer wieder, wie gut ihre Babys mit den Zirbenkissen schlafen. Und das zählt für mich, weil die Babys das ja nicht beeinflussen können", so Stadlober.

Zur Eröffnungsfeier gekommen ist auch Bürgermeister Peter Koch, der als Gastgeschenk ein Bild mit im Gepäck hatte und in seiner kurzen Ansprache den Familienzusammenhalt der Stadlobers hervor hob. "Die Familie Stadlober hatte es nicht immer leicht, trotzdem wird nicht gejammert, sie tun einfach", so der Bürgermeister.

Ebenfalls bei der Feier anwesend waren Vize-Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Erich Weber (Standort und Marketing Bruck).