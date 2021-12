Gabriela Stieninger, Chefin der Volkshilfe in Bruck an der Mur, spricht in der neuesten Folge SteirerStimmen über ihr berufliches Damenteam, ihre ausgeprägte soziale Ader und darüber, warum sie auf viele Namen, darunter sogar Hundenamen, hört.



Vor zwölf Jahren ist sie zur Volkshilfe in Bruck gestoßen, genauso lang leitet sie diese auch. In ihrem Team finden sich zum Großteil Frauen; Stutenbissigkeit gibts aber dennoch keine – das ist wohl auch eine der Errungenschaften der Gaby Stieninger. "Ich bin jetzt seit 30 Jahren im Sozialbereich und ich muss diesem Mythos, dass dort, wo viele Frauen zusammenarbeiten es viele Probleme gäbe, vehement entgegentreten. Ich setze mich wirklich mit diesem Thema auseinander und eines ist fix: Dort wo viele Frauen arbeiten, herrschen oft auch schlechte Bedingungen, schlechte Bezahlung – und deshalb gibts natürlich auch Unzufriedenheiten, das ist einfach nur menschlich. Doch diese Bedingungen zu ändern ist Aufgabe der Leitung jeden Betriebes", ist sie überzeugt. "Zu 98 Prozent habe ich in solchen Betrieben kein Frauenproblem, sondern ein Leitungsproblem."

Kein Blatt vorm Mund



Mit ihrer lockeren Art und keinerlei Scheu vor heiklen Themen verschafft sie sich immer wieder Gehör – sowohl in persönlichen Gesprächen, als auch in den sozialen Medien. So hat sie erst vor kurzem mit einem besonderen Posting eine regelrechte Spendenflut für eine in finanzielle Nöte geratene ältere Dame ausgelöst. "Ja, meine soziale Ader ist sehr ausgeprägt, das hat sicher mit meinem Aufwachsen und meinem familiären Umfeld zu tun. Aber was man halt schon auch merkt ist: Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesengroß; es gibt da draußen ein riesengroßes Solidaritätsbedürfnis."

Aber sie kann auch anders, wenn sie Dinge, vor allem gesellschaftskritische Themen, nämlich völlig unverblümt und sehr direkt anspricht, aber immer in Humor und Satire verpackt: "Ich glaube, die Botschaft meiner Postings steht oft zwischen den Zeilen; vielleicht bleibt einem zwischendurch auch mal das Lachen im Hals stecken. Aber man muss sich über sich selbst und über gewisse Dinge lustig machen können." Vor allem in so gesellschaftlich schwierigen Zeiten wie jetzt in der Coronakrise; wobei sie das mittlerweile vielleicht etwas überstrapazierte Wort der "Spaltung" nicht so gerne in den Mund nimmt. "Ich wäre mit dem Wort Spaltung vorsichtiger; in Wahrheit ist es ein Konglomerat aus verschiedenen Meinungen, verschiedenen Zugängen und auch von politischen Fehlleistungen, wo verabsäumt wurde, entsprechende Informationen so aufzubereiten, dass man sich nicht auf Facebook und Telegram informieren muss. Das ist zwar nicht grundsätzlich schlecht, nur da fragt man sich schon: was wäre eigentlich der politische Auftrag gewesen?"

Musik als Ausgleich



Wenn sich Gaby Stieninger einmal nicht um Sozialthemen kümmert ist sie auf den Bühnen der Region zu finden, nämlich als "Lucy", als ein Teil der Formation "Lucy und der Wolf". "Eine unfassbare Energiequelle in meinem Leben war schon immer die Musik. Ich bin schon mit 14 Jahren auf der Bühne gestanden, damit hatte ich eigentlich immer eine Kraftquelle in meinem Leben – eine für mich ziemlich privilegierte Situation. Musik hat mir immer geholfen und wenn ich auf der Bühne stehe bin ich ein anderer Mensch." Wobei singen besser funktioniert als ein Instrument zu spielen, ist sie überzeugt. "Jedenfalls freue ich mich schon wahnsinnig darauf, wieder auf der Bühne stehen und spielen zu dürfen."