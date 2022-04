Seit 1. April ist Stephanie Zündel neue Geschäftsführerin der neu strukturierten Erlebnisregion Hochsteiermark. Die gebürtige Bruckerin und jetzt in St. Marein wohnhafte Touristikerin kennt die Region wie "ihre Westentasche".

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG. Die Mürztalerin Stephanie Zündel war fast elf Jahre Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Joglland-Waldheimat, zuvor war sie bereits im Tourismusverband Semmering-Waldheimat-Veitsch tätig. Sie kennt das Tourismusgeschäft, sie kennt die Region – und sie steht für ihr erstes hochsteirisches Interview bereit.

Seit 1. April offiziell im Amt. Haben Sie sich schon eingelebt?

STEPHANIE ZÜNDEL: Ja, absolut. In inoffizieller Mission durfte ich zuvor schon einige Tage schnuppern. Bei so einem coolen Team geht es schnell mit dem Eingewöhnen.

Sie waren zuvor ja im Tourismusverband Joglland-Waldheimat seit vielen Jahren tätig, vorher auch im Mürzzuschlager Tourismusbüro. Die Tätigkeit an sich ist Ihnen ja nicht fremd. Was besonders ist hier die große Herausforderung?

Die große Herausforderung sind sicherlich die Städte, diese gab es im Joglland in dieser Form nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht selber zu überholen beginnen, dazu bedarf es eines angepassten Entwicklungstempos. Positiv ist, dass der Tourismus auf einer guten Basis steht, mit soliden Ideen und einem engagierten Team.

Stephanie Zündel: "Primäre Aufgabe ist es, den bestehenden Tourismus nach außen zu tragen und Nächtigungen zu lukrieren. Wir machen Marketing – nicht mehr und nicht weniger."

Wir sind ja inmitten einer Neustrukturierung. Mit Oktober wurden die bestehenden Verbände aufgelöst, seitdem gibt es nur mehr eine Erlebnisregion. Ist diese neue Struktur bereits in den Köpfen der Touristiker drinnen?

Ich hatte das "Vergnügen", die Strukturreform von beiden Seiten kennenzulernen. Zuerst waren wir selbst alle skeptisch, weil unsere Verbände ja aufgelöst wurden, jetzt darf ich im neu strukturierten Verband tätig sein. In den Köpfen der Mitarbeiter ist die Reform schon angekommen, sie waren in den Reformprozess ja auch eingebunden. Dass die neue Struktur in der Region angekommen ist, bezweifle ich. Das wird noch seine Zeit brauchen. Wir werden aber nicht an der Zahl der Tourismusbüros gemessen, sondern an unserer Leistung.

Wie wird man als Gast diese neue Tourismusstruktur spüren und Erleben?

Ein Tagesgast oder Urlaubsgast darf weder Verbände noch Gemeinde- oder Tourismusgrenzen spüren. Sollte er sie wahrnehmen, dann läuft etwas schief.

Wie definieren Sie die Aufgabe eines Tourismusverbandes, in diesem Fall der Erlebnisregion Hochsteiermark?

Primäre Aufgabe ist es, den bestehenden Tourismus nach außen zu tragen und Nächtigungen zu lukrieren. Wir machen Marketing – nicht mehr und nicht weniger, wir sind keine Eventagentur.

An der Marke Hochsteiermark und am Hochsteiermark-Grün wird man auch weiterhin festhalten.

Wie wird man sich als neue Erlebnisregion positionieren? Der Spagat zwischen Industrieregion und Almhütte ist doch ein weiter?

Genau das ist ja das Spannende. Wir haben die Städte, wir haben die Industrie, wir haben 75 Prozent Waldfläche, wir haben ausgezeichnete Kulinarik, viel Kultur, viele Museen, wir haben idyllische Rad- und Wanderwege und wir haben eine erstklassige Verkehrsanbindung. Genau in diese vielen Segmente setzen wir uns mit unserem Tourismus mitten hinein.

"Primäre Aufgabe ist es, den bestehenden Tourismus nach außen zu tragen und Nächtigungen zu lukrieren. Wir machen Marketing – nicht mehr und nicht weniger."

Stephanie Zündel, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Hochsteiermark

Stephanie Zündel, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Hochsteiermark

Man wird das Rad ja jetzt nicht völlig neu erfinden müssen. In 14 Jahren Hochsteiermark ist ja viel an Vorarbeit und Denkarbeit geleistet worden, da wird man ja vieles übernehmen können?

Es rührt sich ja unentwegt etwas in der Hochsteiermark: Ein neuer Klettersteig im Naturpark Mürzer Oberland, frisch bewirtschaftete Hütten. An bestehenden Leitprojekten werden wir natürlich festhalten, es wurde ja extrem gute Arbeit geleistet. Wir werden das Rad jetzt nicht neu erfinden müssen. Auch die bestehenden Märkte werden wir wie gehabt bearbeiten – das ist der Wiener Raum, die Nachbarländer Tschechien, Slowakei, Ungarn, aber auch Deutschland.

Foto gibts nur mit Brille. Eingelebt hat sich Stephanie Zündel bereits gut im Brucker Büro: "Bei so einem coolen Team geht es schnell mit dem Eingewöhnen."

An der Marke „Hochsteiermark“ wird man festhalten?

Derzeit ist die Hochsteiermark in Stein gemeißelt. Die Hochsteiermark ist das Dach, darunter können sich natürlich auch weiterhin starke Marken wie Mariazell oder der Naturpark Mürzer Oberland frei entfalten.

Tourismus wird immer auch gemessen an Nächtigungszahl, Ankünfte und Verweildauer. Gibt es diesbezüglich Ziele oder Vorgaben?

Das Ziel liegt eindeutig bei der Qualität und nicht so sehr bei Quantität. Ziel ist es, die Hochsteiermark als steirische Kulinarik-Hochburg zu positionieren. Passt das Angebot, passt der Mix, dann kommen auch die Nächtigungen.

Wie sieht es mit Infrastruktur aus: Tourismusbüros, Mitarbeiter, Hochsteiermark-Zentrale? Bis wann wird dieser Prozess abgeschlossen sein?

Die Hochsteiermark-Zentrale übersiedelt im Mai von der Wiener Straße in Bruck ins Kornmesserhaus am Brucker Hauptplatz. Eigene Tourismusbüros wird es neben Bruck in Kapfenberg, Kindberg und Mariazell geben. Sogenannte Info-Points werden dort platziert, wo Tourismus stattfindet, wie zum Beispiel im Mürzzuschlager Wintersportmuseum. Ein Entwicklungsprozess wird aber nie abgeschlossen sein, das ist ein lebendiger, sich stets verändernder Prozess.



Was darf man sich in nächster Zeit von der Hochsteiermark erwarten – an Veranstaltungen?

Sehr vieles ist abgesagt, wie zum Beispiel der Steiermark-Frühling oder die Wiener Ferienmesse. Dort, wo Tourismus stattfindet, sind wir vertreten, so wie bei der ITB in Berlin, der größten Tourismusmesse der Welt. Wir hoffen auf Kleinprojekte, die Umsetzung aber steht coronabedingt in den Sternen.

Mein Lieblingsplatzerl in der Hochsteiermark? Seit meiner Kindheit liebe ich das Weitental in Bruck, damals hieß es noch "Kalte Quelle".

Ihr Lieblingsplatzerl in der Hochsteiermark?

Seit meiner Kindheit liebe ich das Weitental in Bruck, damals hieß es noch "Kalte Quelle". Durch meinen Bürostandort in Bruck hoffe ich, dass ich mich dort wieder mehr aufhalten kann. Für mich ein echter Kraftort.

