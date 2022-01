Die bisherige Leiterin Daniela Berndl verlegt ihren beruflichen Mittelpunkt nach Graz. Seit 1. Jänner hat die Pharmazeutin Kathrin Heiter die Leitung der LandApotheke in Bruck inne.



„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt“, ist sich Kathrin Heiter sicher, „meine Kinder sind mittlerweile selbstständig genug, sodass ich mich neuen Herausforderungen stellen kann.“ Kathrin Heiter absolvierte ihr Pharmaziestudium in Graz. 2002 hat sie als damals 24-jährige ihr Aspirantenjahr in der Brucker Stadtapotheke gemacht. Danach sammelte sie zehn Jahre lang Erfahrungen in anderen Apotheken, 2014 ist sie in die Stadtpotheke zurückgekehrt.

„Dieser Beruf ist Berufung für mich. Ich liebe es, den Menschen in dieser Stadt dabei zu helfen, gesund zu werden bzw. gesund zu bleiben“, so Heiter. „Das Schönste an dieser Arbeit, sind die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen.“

Stadt- und Landapotheke gehören zusammen

In der Stadtapotheke hat sich die Mutter zweier Söhne in den vergangenen Jahren auf Nährstoffberatung – orthomolekularen Medizin und auf Tapen spezialisiert. Kathrin Heiter: "Davon werden künftig die Kunden und Kundinnen der LandApotheke profitieren. Unsere Stammkunden und Stammkundinnen können wie gewohnt das Beste aus der Land- und StadtApotheke für sich nutzen.“

Mehr Beiträge aus der Welt der Apotheken

Anna, Wolfgang und der Heilige Josef