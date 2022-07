Zuerst schien es in Bruck fix, dass es zu einer Volksbefragung zum Radwegkonzept im Oktober kommen wird. 1.700 Unterschriften hätten dazu ausgereicht. Nach einer Zusicherung durch den Bürgermeister, dass es keinen Radweg durch die Herzog-Ernst-Gasse gegen die Einbahn geben wird, war die Volksbefragung wieder vom Tisch.

BRUCK. Bevor die Bürgerinitiative „Nein zum Radweg gegen die Einbahn“ in Bruck mit Sprecher Claus Sommersgutter 1.700 Unterschriften im Brucker Rathaus an Bürgermeister Peter Koch übergeben wollten, gab es noch ein Pressegespräch. Unterstützung erhielt Claus Sommersgutter dabei von den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und KPÖ.

In dieser Unterschriftenkampagne wurden Unterschriften für eine Volksbefragung gesammelt, mit der die Bürger der Stadt Bruck zur geplanten Streckenführung des Radverkehrs gegen die Einbahn in der Brucker Herzog-Ernst-Gasse befragt werden sollen.

Laut Claus Sommersgutter sei das Thema auch nach der tags zuvor abgehaltenen Gemeinderatssitzung nicht vom Tisch, weswegen man eine Volksbefragung als letzten demokratischen Schritt erachte. Sowohl Susanne Kaltenegger von der ÖVP, als auch Jürgen Klösch von der KPÖ stellten fest, dass die SPÖ und ganz besonders Bürgermeister Peter Koch absolut nicht bürgernah agiere und es bislang noch kein eindeutiges Bekenntnis des Bürgermeisters gegen das Radwegkonzept durch die Herzog-Ernst-Gasse gegen die Einbahn gibt.

Doch keine Volksbefragung

Bei der Übergabe der Unterschriften war dann plötzlich alles anders. Bgm. Peter Koch stellte fest, dass es diesen Radweg definitiv nicht geben wird und man bereits an Alternativlösungen dran sei. Damit ist auch die Volksbefragung vom Tisch, die "eigentlich eh keiner will", so Kaltenegger und Klösch drei Stunden zuvor beim Pressegespräch.

Der Radweg gegen die Einbahn wird nicht kommen.

Die Bürgerinitiative behält sich die gesammelten Unterschriften in der Hinterhand. Laut Sommersgutter würde man das Druckmittel Volksbefragung sofort einsetzen, wenn es zu keiner zufriedenstellenden Radweglösung für die Anrainer kommt.

Beschlüsse im Brucker Gemeinderat:

