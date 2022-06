Der Direktor der Musikschule Kapfenberg, Helmut Traxler-Turner, ist bereits in großer Vorfreude auf die drei Open air-Konzerte Anfang Juli am Hauptplatz, mit denen die Musikschule ganz bewusst ein Zeichen setzen möchte.



KAPFENBERG. Die lange Zeit der Abstinenz ist vorbei, endlich gibt es wieder Auftrittsmöglichkeiten für Künstler und Musiker. "Es hat sich durch Corona in den letzten Jahren viel aufgestaut, diese Energien bündeln wir jetzt in Form dieser drei Konzerte. Ich spüre eine regelrechte Euphorie bei allen, die mitmachen", beschreibt der Kapfenberger Musikschuldirektor Helmut Traxler-Turner die aktuelle Stimmung unter seinen Kollegen.

Anfang Juli veranstaltet die Musikschule daher am Hauptplatz Kapfenberg in dieser Form erstmalig drei Open air-Konzerte, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: am Dienstag, dem 5. Juli gibt es ein Orchesterkonzert des Symphonischen Orchesters Kapfenberg sowie Mitgliedern des Joseph Haydn-Orchesters Bruck. "Wir spielen grundsätzlich schon klassische Musik, aber eben was outdoor-tauglich ist", beschreibt Traxler-Turner.

Am Mittwoch, 6. Juli findet endlich ein Projekt den Weg auf die Bühne, das bereits seit zwei Jahren vorbereitet wird: die Uraufführung des Stückes "Another Tomorrow" von Robert Stützle, selbst Lehrer an der Musikschule Kapfenberg. "Hier treffen ein klassisches Orchester und ein Ensemble mit lateinamerikanischer Musik sowie Tänzern aufeinander, in Zusammenarbeit mit den Musikschulen Bruck, Leoben und Kindberg", so der Direktor.

Bei der Pressekonferenz gabs auch gleich eine Gesangseinlage als Kostprobe.

Foto: Stadt Kapfenberg

hochgeladen von Angelika Kern

Den Abschluss bildet am Donnerstag, dem 7. Juli unter dem Titel "Kind of Pop - A tribute to Michael Jackson" ein Konzert der Big Band Kapfenberg. "Hier wird die Gesangsklasse und der Kinderchor sowie die Tanzgruppe mit dabei sein", so Traxler-Turner. "Insgesamt stehen an diesen drei Tagen etwa 150 Musikerinnen und Musiker auf der größten Bühne, die es am Kapfenberger Hauptplatz je gegeben hat. Der technische Aufwand dafür ist enorm."

Große Euphorie spürbar



Und alle sind sie mit großer Freude dabei. "Man merkt, dass sich durch Corona wie gesagt viel aufgestaut hat. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt jeder mit noch größerer Freude dabei ist, die Anwesenheit ist jetzt viel besser und auch die Qualität hat keineswegs unter der coronabedingten Pause gelitten." Wobei die Corona-Zeit für viele Schülerinnen und Schüler schon extrem belastend war; vielen ist einfach die Puste ausgegangen, weshalb auch ein leichter Rückgang bei den Zahlen spürbar wurde. "Aber es ist für uns eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, wir haben technisch aufgerüstet und vieles online durchgeführt. Bspw. können wir jetzt jederzeit einen live-stream aus dem Spielraum machen, diese Möglichkeit hatten wir vor Corona noch nicht", findet Traxler-Turner auch einen positiven Aspekt an der Corona-Zeit.

Ebenfalls erfreulich: Erstmals konnte in diesem Schuljahr in sechs Kapfenberger Kindergärten mit musikalischer Früherziehung gestartet werden.

Neuer Vokal-Schwerpunkt



Die Anmeldung für das kommende Schuljahr läuft bereits. Aktuell besuchen rund 700 Schüler die Musikschule und werden dabei von 30 Lehrern betreut. "Für den Herbst haben wir bei manchen Instrumenten noch freie Kapazitäten, so etwa bei Blechblasinstrumenten, Klarinette, Querflöte oder Saxofon. Unser Ziel ist es jedenfalls, die Schülerzahlen zu steigern. Deshalb werden wir im kommenden Schuljahr einen Vokal-Schwerpunkt setzen. Es wir immer weniger gesungen, und das ist eigentlich schade. Daher wollen wir Dinge anbieten, die Lust machen aufs Singen, dazu zählen etwa Workshops oder Wahlfpflichtfächer."

Derzeit werden noch fleißig Ideen dafür gesammelt; eine Gruppe von Lehrern war dafür sogar eigens in Ungarn, um sich die "Kodaly-Methode", mit der Kinder ohne Noten singen lernen können, näher anzuschauen.

Pressekonferenz zu den Summer open-air-Konzerten der Musikschule Kapfenberg.

Foto: Stadt Kapfenberg

hochgeladen von Angelika Kern

Open air am Hauptplatz



Zurück zu den Open air-Konzerten: Bei Schlechtwetter können diese leider nicht stattfinden. "Wir haben zwar die Bühne zum Schutz der Instrumente überdachen können, für den Publikumsbereich schaffen wir das aber leicht nicht", erklärt Traxler-Turner. Dafür ist mit den umliegenden Innenstadt-Gastronomen für eine perfekte Bewirtung gesorgt.

Karten gibts an allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und im Kulturzentrum Kapfenberg. Der Kartenpreis pro Konzert beträgt 15 Euro (bzw. 10 Euro ermäßigt), es gibt aber auch Kombitickets für alle drei Konzerte um 35 Uhr. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Und noch ein Programmhinweis der Musikschule: am 15. Juli findet mit Beginn um 19 Uhr im Spielraum ein bunter Konzertabend statt, bei dem hochbegabte Kinder- und Jugendliche der Meisterklasse ihr außergewöhnliches Können unter Beweis stellen. Eintritt: Freiwillige Spende, Abendgarderobe erwünscht!

Das könnte dich zum Thema Veranstaltungen in Kapfenberg ebenfalls interessieren:

"6 in the city" geht in die elfte Runde