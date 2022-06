Mit Maria Feldgrill und Christof Prammer steht das Naturschutzzentrum Weitental in Bruck seit März 2021 unter eine neuen Führung. Die beiden wollen in allen Belangen einen Neustart hinlegen.



BRUCK AN DER MUR. Eigentlich hätte es ein fließender Übergang von Sigi Prinz auf die beiden neuen Maria Feldgrill und Christof Prammer als Leiter im Naturschutzzentrum Weitental werden sollen. "Ich war ja schon von Oktober 2020 an da und hätte ein Jahr lang gemeinsam mit Sigi Prinz die Übergabe vollziehen sollen, sodass er sich schrittweise in die Pension verabschieden kann", erzählt Maria Feldgrill. Durch den plötzlichen Tod von Sigi Prinz wurde sie aber praktisch von heute auf morgen ins kalte Wasser geworfen. Mit März 2021 hat sie die Leitung mit ihrem Partner Christof Prammer übernommen und gleich beschlossen, dass sich vieles ändern muss: "Wir haben sofort gesehen, das wir eine Neupositionierung vornehmen müssen – in allen Belangen", so Prammer.

Kompletter Neustart



Gestartet wurde daher sehr bald mit den ersten Umbauarbeiten: In den Volieren wurden Rückwände und Nischen als Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere eingebaut, der dahinter liegende Rundweg für Spaziergehen wurde zum Schutz der Tiere gesperrt und zudem die Versorgung des gesamten Grundstückes mit Wasser und Strom sichergestellt. "Wir haben über 350 Meter Wasserleitungen eingegraben", schildert Prammer.

Danach wurde die ganze Öffentlichkeitsarbeit auf neue Beine gestellt: die Homepage wurde überarbeitet, die social-media-Auftritte zahlenmäßig erhöht: "Wir wollen einfach präsenter sein, unsere Arbeit transparenter machen und Posivites transportieren", so Prammer. Und das zeigt bereits erste Früchte: liegt die Zahl der zu versorgenden Tiere heuer bereits 30 Prozent über dem Vorjahr. "Wir hatten im Vorjahr 206 Eingänge, heuer haben wir bis jetzt schon um etwa 30 Prozent mehr und rechnen mit Jahresende mit bis zu 350 Zugängen", so die beiden. Besonders erfreulich dabei: die Quote der Wieder-Auswilderung bzw. Genesung der Tiere liegt weit über 50 Prozent, gerechnet wird sogar mit 70 Prozent, was als sehr hoher Wert angesehen wird.

Weitere Arbeiten



Die Umbauarbeiten sind aber längst noch nicht abgeschlossen, jetzt gehts an die Renovierung am Haus. "Wir sind zwei hauptamtliche und haben noch vier weitere ehrenamtliche Mitarbeiter und wir brauchen genügend Platz für alle. Das Gebäude ist aber mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommen", so Feldgrill. "Daher gibts hier noch einiges zu tun."

Was nicht sichtbar im Hintergrund passiert ist, ist die Akquirierung von Sponsoren, Geldgebern und Mitarbeitern. "Wir haben die Zahl der zahlenden Mitglieder auf 60 erhöhen können", freuen sich die beiden über jeden Cent, der hereinkommt.

Derzeit sind am Naturschutzzentrum Weitental 70 Tiere untergebracht; viele für den Besucher nicht sichtbar, weil in den Isolierstationen. "Das ist deshalb wichtig, damit die Tiere möglichst wenig Kontakt zu Menschen haben, um später problemlos wieder ausgewildert werden zu können."

Neu am Hof ist die Ziegen/Schaf-Männer-WG. "Wir haben seit kurzem sechs Zwergziegen hier, die können natürlich auch gestreichelt werden. Und auch ein Schafbock ist dabei. Wir möchten – sofern sich das bis dorthin einrichten lässt – ab dem nächsten Jahr Ziegen-Tracking anbieten", erklärt Feldgrill.

Aber auch der Bildungs- und Vermittlungsauftrag soll nicht zu kurz kommen, daher soll der Kontakt zu Schulen systematisch aufgebaut werden. Betont werden soll künftig außerdem noch stärker, dass es sich hier um eine wissenschaftliche Station handelt. "Wir sind im ständigen Kontakt mit der Uni Graz und Joanneum und nehmen immer wieder an wissenschaftlichen Projekten teil. Es gibt auch immer wieder Studenten, die ihre Diplomarbeit bei uns schreiben", so Feldgrill.

Was tun im Notfall?



Was den beiden ganz wichtig ist, ist die Betonung, dass es sich beim Naturschutzzentrum Weitental weder um einen Zoo noch um einen öffentlichen Park handelt. "Wir sind eine Auffangstation für Eulen und Greifvögel, dementsprechend sind die Tiere bei uns nicht ausgestellt. Bei uns werden sie aufgepäppelt, um im Idealfall wieder ausgewildert werden zu können", erklären die beiden.

Und in diesem Zusammenhang auch gleich ein paar wichtige Tipps für den Fall, dass ein krankes, bzw. verletztes Tier gefunden wird:

Tier nicht angreifen!

Foto bzw. Video anfertigen

Anrufen: Das Naturschutzzentrum Weitental ist unter der Telefon Nr. 0664/15 15 876 erreichbar; im Gespräch wird geklärt, wie die weitere Vorgehensweise ist (entweder Übernahme des verletzten/geschwächten Tiers oder Weitervermittlung an die entsprechende Stelle)

Tier auf keinen Fall füttern"! Handelt es sich um ein Jungtier, werden die Eltern zurückkommen und versuchen, es weiterhin zu füttern

Beim Transport zur richtigen Versorgungsstelle Handschuhe anziehen, den Vogel in eine Schachtel mit Luftlöchern setzen, Handuch drunterbreiten und eventuell zudecken, damit das Tier sich beruhigen kann

