Die Zweigstelle der Stadtbibliothek Kapfenberg in Parschlug bietet Lesebegeisterten rund 4.200 Bücher zur Auswahl.

Seit bereits 14 Jahren betreut Bibliothekarin Barbara Ganzer die kleine, aber feine Bücherei in Parschlug. Neben rund 4.200 Büchern stehen Interessierten dort auch Hörbücher und Brettspiele zur Verfügung. Die Bücherei in Parschlug befindet sich im Untergeschoß des ehemaligen Gemeindeamtes, die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.

Gegen eine einmalige Einschreibgebühr für die Bibliothekskarte von zwei Euro und einer Jahresgebühr von 20 Euro für Erwachsene kann man bis zu zehn Medien entlehnen. Die Jahreskarte gilt für den Verleih von Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, DVDs, Spielen, Tonie-Figuren, digitale Medien (e-book, e-paper, e-audio, e-video) und ist in der Hauptbibliothek und Zweigstelle gültig.

Für Kinder, Schüler und Studenten ist die Ausleihe von Büchern, Hörbüchern, Tonie-Figuren und Zeitschriften kostenlos. AktivCard-Besitzer sind von den Gebühren befreit.

Kontakt:

Stadtbibliothek Kapfenberg, Zweigstelle Parschlug

Haritzmeierstraße 1

03862 / 31396 – 16

buecherei-parschlug@kapfenberg.gv.at

www.kapfenberg.gv.at/stadtbibliothek

Der elektronische Bibliothekskatalog: www.kapfenberg.gv.at/biblioweb